Kehrmaschinen sind ab Montag im Einsatz

Bad Waldsee (sz) - Ab Montag, 28. März, werden auf den Fahrbahnen im Stadtgebiet und in den Ortschaften der Streusplitt und der Winterschmutz beseitigt. Es sind mehrere Kehrmaschinen im Einsatz: Am Montag, 28. März, in Enzisreute und Reute; am Dienstag, 29. März, im Stadtgebiet alle Hauptstraßen, Wohngebiete Frauenberg und Ballenmoos; am Mittwoch, 30. März, im Gewerbegebiet Wasserstall und Wohngebiet Steinach sowie Gaisbeuren und Michelwinnaden; am Donnerstag, 31. März, im Gewerbegebiet Bad Waldsee Nord, Kurgebiet, Wohngebiete Gartenstadt, Eschle und Lindele; am Freitag, 1. April, in Mittelurbach.

Alle Bürger werden gebeten, in der Zeit der Fahrbahnreinigung keine Fahrzeuge auf den Straßen zu parken. Gekehrt wird jeweils ab 4.30 Uhr auf den Hauptstraßen, und ab 6.30 Uhr in den Wohngebieten. Die großen Parkplätze teils zur Reinigung gesperrt. Bitte dazu die örtlichen Hinweise im gesamten Zeitraum beachten. Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs danken recht herzlich für das Mitwirken.

Die Reinigung der eigenständigen Geh- und Radwege sowie der engen Gassen in der Altstadt beginnt am 4. April und dauert voraussichtlich bis 8. April.