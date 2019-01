Kehlener Schützen haben drei neue Schützenkönige

Kehlen (sz) - Bei den Kehlener Schützen war am Wochenende so einiges geboten: In einem vollbesetztem Schützenhaus hat die Schützenabteilung ihren Jahresabschluss gefeiert. Nach einem genüßlichen Abendbuffet ergriff Oberschützenmeister Alexander Dietrich das Wort und lies das vergangene Jahr 2018 nochmals Revue passieren.

Sportlich war man laut Pressemitteilung des Vereins sehr erfolgreich in diesem Jahr. So wurde Alexander Dietrich Kreisschützenmeister und erster Ritter beim Bezirkskönigsschießen. Außerdem heimsten die Kehlener Schützen 13 erste Plätze bei den Kreismeisterschaften ein, und auch das zweite Bürgerschießen im September war ein großer Erfolg. Vier Schützen, gelang es sogar, bei den württembergischen Landesmeisterschaften teilzunehmen und die Senioren gewannen den Wanderpokal in Berg bei den Oberschwäbischen Bezirksmeisterschaften. Bei den aktiven Ereignissen war besonders ein dreitägiger Hüttenaufenthalt in Vorarlberg im Oktober hervorzuheben, so Dietrich. Aber auch sonst habe man vieles gemeinsam auf die Beine gestellt, etwa die Dorffasnet, das Funkenringwürfeln und ein Grillfest.

Jugendleiter Pascal Meßmer berichtete über die Jugendarbeit. Er machte es dann besonders spannend und gab auch noch die Ergebnisse der Schützenkönige 2018 bekannt. Diesesmal wurden gleich drei Schützenkönige gekrönt, Schützenkönig stehend freihändig wurde Alexander Dietrich.

Schützenkönig stehend aufgelegt wurde Peter Oßwald und Schützenkönig der Jugend war Fabian Waizenegger. Zum Silvesterschießen hatten sich dieses Mal mit 32 Teilnehmern besonders viele angemeldet. Die Silvesterscheibe gewann Thomas Gessler mit einem 6-Teiler vor Karl Günthör (13-Teiler) und dem Dritten Alexander Dietrich mit einem 21-Teiler.

Alle Teilnehmer konnten sich einen attraktiven Preis aussuchen, je nach Platzierung. Damit war der offizielle Teil beendet und die Schützen aus Kehlen feierten ihren Jahresabschluss noch bei einem langen gemütlichen Beisammensein