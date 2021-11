Kegeln: TSG Bad Wurzach II erklimmt Regionalliga-Spitze

Die Kegelteams der TSG Bad Wurzach haben am vergangenen Wochenende sehr enge Spiele bestritten. Knapp den Kürzeren zog die erste Herrenmannschaft in der Verbandsliga. Siege gab es für die Zweitvertretung in der Regionalliga sowie die TSG-Damen in der Oberliga.

Verbandsliga, Herren: Gammelshausen – TSG Bad Wurzach 5 : 3 (3328 : 3315). – Den Tabellendritten auf seinen Heimbahnen zu schlagen, stellten sich die Wurzacher nicht einfach vor. Umso mehr überraschte es die Wurzacher, als sie nach dem Starterpaar in Führung lagen. Zwar unterlag dann Güven Cicek im Mittelpaar mit 524:580 Holz, doch nach dem Sieg von Rolf Hlawatschek (583:544) führten die Wurzacher mit drei Satzpunkten und 66 Holz. Doch das gegnerische Schlusspaar drehte richtig auf und entriss den Wurzachern den erhofften Erfolg.

Regionalliga Oberschwaben/Zollern, Herren: KSV Baienfurt – TSG Bad Wurzach II 3:5 (3106:3110). – Zwischen Baienfurt und der zweiten Wurzacher Mannschaft ereignete sich ein sehr spannendes Spiel. Anfangs lagen die Gäste in Rückstand. Fabian Lang musste sich mit 491:512 Holz geschlagen geben und Martin Koschny verlor trotz guter Leistung mit 551:535 Holz. Im Mittelpaar gewannen dann Florian Hauton (550:545) und Christoph Pflug (529:495) die ersten Mannschaftspunkte. Wolfgang Weishäupl führte mit seiner letzten Kugel den Sieg herbei, der die Zweite an die Tabellenspitze brachte.

Oberliga Südwürttemberg/Hohenzollern, Damen: TSG Bad Wurzach – SC Hermaringen 5:3 (3197:3182). – Letztlich waren es nur 15 Holz Vorsprung, mit denen die TSG-Damen das Spiel gegen den Tabellenzweiten gewannen. Den Grundstein dafür legten Heike Dentler und Christine Butscher im Starterpaar. Entscheidend war auch der deutliche Erfolg von Monika Holz in der Schlusspaarung.