KC Elchingen hat Nachwuchssorgen

Elchingen (ij) - Der KC Elchingen e.V. hat kürzlich seine Hauptversammlung abgehalten. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kehrt nun langsam die Normalität ins Vereinsleben zurück. Wie viele Vereine kämpft auch der KC mit Nachwuchssorgen.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Albert Traub wurde der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Danach wies Traub sehr deutlich darauf hin, dass man weiter versuchen muss junge Kegler, aktive Kegler und Neueinsteiger zu gewinnen. Die Lage sei ernst und man sei an einer Grenze angelangt, wo man Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurückziehen müssen, so berichtet der 1. Vorsitzende. Es sei seit der letzten Versammlung nicht gelungen, genügend Spieler für den aktiven Bereich zu gewinnen, im Gegenteil, während Corona hätten sich einige Spieler abgemeldet.

Hier zeigte sich Traub enttäuscht über das nicht gelungene Vorhaben und appellierte an alle anwesenden Mitglieder sowie Funktionäre, sich mehr zu engagieren.

Die letzten beiden Jahre waren sehr stark von der Pandemie geprägt. Die Spielrunden wurden gestartet, wieder unterbrochen, dann abgebrochen, bis dann 2021/22 die Saison mit vielen coronabedingten Spielverlegungen zu Ende gespielt werden konnte. Während der Pandemie mussten immer wieder neue Hygiene-Konzepte erarbeitet werden und in die Tat umgesetzt werden. Dies alles war eine sehr schwierige Zeit. Nun blicke man positiv in die nächste Saison.

Finanziell brauche man sich beim KC keine Sorgen machen. Die Beiträge bleiben stabil, auch eine kleine Rücklage sei gebildet worden, würdigte Traub die wirtschaftliche Lage des Vereins.

Ortsvorsteher Rupp lobte die gute Zusammenarbeit und das bisherige Engagement des KCE in der Gemeinde. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig die Vereine und das damit verbundene Ehrenamt für die Gemeinde sind. Mit Blick zu den bevorstehenden Wahlen betonte er, dass es nicht selbstverständlich sei, dass in einem Verein die Ämter durchweg besetzt werden können und das der KC Elchingen auch in diesem Punkt gut aufgestellt ist und Kontinuität beweist

Folgende Vorstandmitglieder wurden gewählt:

Erster Vorsitzender: Albert Traub, Schriftführerin: Sabine Chytil, Sportwart Herren: Roland Reiger, als Kassenprüfer wurden Ilona und Heinz Dangelmaier gewählt. Neu gewählt wurde Michaela Borst als Stellvertrtende Sportwartin und Heike Himml sowie Christina Zanzinger als Aktive Ausschussmitglieder.

Im Anschluss wurden folgende Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit und für außerordentlich viele Einsätze im Dress des KCE geehrt:

Für 50-jährige Mitgliedschaft im KC Elchingen wurde Reinhard Fritz die Ehrenmitgliedschaft und die Ehrennadel in Gold verliehen. Für 40 Jahre: Hermann Kienle, Josef Ladenburger, Josef Mühlberger, Ursula Rupp, Rudi Feichtenbeiner, Ingo Janoschek, Peter Janoschek, Axel Salat, Jürgen Salat, Willi Schneider, Ilona Dangelmaier, Ingrid Dussling. Für 30 Jahre: Michaela Borst, Heinz Dangelmaier, Hubert Dussling, Diana Ehinger, Florian Liesch, Karl-Otto Rupp, Albert Traub. Für 25 Jahre: Michael Bullinger, Maria Lemmer. Für 20 Jahre: Irene Meyer, Eugen Weber. Für 10 Jahre: Christine Kuchler, Stefan Kuchler, Christine Hartmann.

Für 700 Spiele im Dress des KCE: Maria Reiger. 600 Spiele: Christina Zanzinger, Jürgen Salat. 550 Spiele: Huber Dussling. 500 Spiele: Ilona Dangelmaier, Heinz Dangelmaier. 100 Spiele: Christine Hartmann

Die Ehrungen für die besten Spieler der Saison 2021/22 ging an: Jürgen Salat (Herren I), Sebastian Salat (gemischte Mannschaft), Eugen Weber (Senioren B)

Abschließend bedankte sich Vorsitzender Traub bei allen Anwesenden für den harmonischen Verlauf der Versammlung, bei allen Mitgliedern und Funktionären für die geleistete Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr und beendete die Versammlung traditionell mit dem dreifachen Keglergruß und den besten Wünschen für die neue Saison.