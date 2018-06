Kaymer fällt in Hilversum auf Platz zwölf zurück

Hilversum (dpa) - Martin Kaymer hat beim Golf-Turnier in Hilversum nach der zweiten Runde den Anschluss an die Spitze verloren. Der 27-jährige Düsseldorfer spielte auf dem Par-70-Kurs in den Niederlanden nur eine 71 und rutschte mit insgesamt 136 Schlägen vom zweiten auf den geteilten zwölften Platz ab.

Die Führung nach 36 gespielten Löchern bei der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der Europa Tour verteidigte der Engländer Graeme Storm mit 129 Schlägen.

Kaymer war bis auf das Putten mit seinem Spiel zufrieden. „Ich hatte viel mehr Kontrolle über den Ball als gestern, aber ich habe zu wenig Putts gelocht“, sagte Deutschlands Nummer eins. „Das war sehr frustrierend, aber mein Spiel war okay.“ Nach seiner längeren Turnierpause sieht sich Kaymer auf dem richtigen Weg. „Ich habe gute Fortschritte gemacht, und das ist das Wichtigste. Das war heute nicht meine beste Runde, aber mit meinem Schwung bin ich zufrieden.“

Anfang August hatte sich der Major-Sieger von 2010 nach einer bis dahin enttäuschenden Saison in seine US-Wahlheimat in Scottsdale/Arizona zurückgezogen und mit seinem Trainer Günter Kessler hart an seiner Technik gearbeitet.

Auch Alex Cejka qualifizierte sich im Hilversumsche Golf Club mit 139 Schlägen für die Runden drei und vier am Wochenende. Den Cut verpassten dagegen Jochen Lupprian (145) und Sven Strüver (152).

