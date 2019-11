SPAICHINGEN - In der Spaichinger Stadthalle hat es am Samstag zigfach Zoom gemacht. Beim traditionellen Herbstkonzert vor fast ausverkauftem Haus, machte die Spaichinger Stadtkapelle unter der Leitung von Musikdirektor Thomas Uttenweiler dem Label „Made in Germany“ alle Ehre und ließen dabei musikalische Merkmale aufblitzen, die an Qualität, Finesse und Ausdrucksstärke kaum zu überbieten waren