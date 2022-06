Kaufmännische Berufsschüler bestehen Abschlussprüfungen

Ehingen (sz) - An der Kaufmännischen Berufsschule Ehingen wurde der schriftliche Teil der Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Prüfung ist Hauptbestandteil der sogenannten Kammerprüfung. Nächste Woche beginnen die mündlichen Prüfungen, die von der Industrie- und Handelskammer Ulm beziehungsweise der Handwerkskammer Ulm organisiert werden.

63 Absolventen haben in den Fachklassen Verkäufer/-innen, Kaufleute im Einzelhandel, Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement die Abschlussprüfung bestanden. 16 Industriekaufleute und vier Kaufleute für Büromanagement haben zusätzlich in einer weiteren schriftlichen und mündlichen Prüfung in Englisch das KMK-Fremdsprachen-Zertifikat der Ständigen Kultusministerkonferenz erworben. Dieses bundeseinheitlich geregelte Sprachdiplom ist in ganz Europa anerkannt.

Zehn Industriekaufleute besuchten während ihrer Ausbildung im Umfang von 70 Stunden die Gewerbliche Schule Ehingen, um ein Zertifikat für die Zusatzqualifikation Technik zu erhalten.

Im Rahmen einer kleinen Abschlussfeier, die von Abteilungsleiter Hans-Jürgen Jäger moderiert wurde, hob Schulleiter Tobias Kamm den Wert einer abgeschlossenen Ausbildung in einem anerkannten Beruf heraus, die einen Platz in der Gesellschaft sichere. Mit einer guten Ausbildung könne man positiv in die Zukunft blicken und neue Herausforderungen angehen. „Wagen Sie Neues, gestalten Sie ihren beruflichen Werdegang aktiv, gehen Sie auch einmal ein Risiko ein“, empfahl Kamm den Absolventen. „Wer ein Leben lang glücklich sein will, muss seine Arbeit lieben“, zitierte Kamm aus einem chinesischen Sprichwort. Auch dankte der Schulleiter allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Arbeit, die maßgeblich zum sehr guten Ergebnis beigetragen hätten.

18 Preise und zwölf Belobigungen konnten anschließend die Klassenlehrer an die Auszubildenden übergeben.

Dem scheidenden Abteilungsleiter Jäger war es dann vorbehalten, den Preis des Landrats für den besten Abschluss an Stefanie Missel und Ursula Annedorle Orjol zu übergeben, die jeweils einen Schnitt von 1,0 erreichten.

Die Klassensprecher Claudia Gawer, Kathrin Schlumpberger, Sarah Schwarz, Laura Gebhard, Tayra Monien und Erik Müller bedankten sich stellvertretend für alle Mitschülerinnen und Mitschüler bei den anwesenden Lehrkräften für die gute Prüfungsvorbereitung und überreichten nette Geschenke.

Belobigungen erhielten:

Elena Betz (Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis Ehingen, Herbstprüfung), Annika Figel (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Nicol Frey (DIY Element System Rottenacker), Claudia Gawer (Elektrotechnik Strobl Schelklingen), Erin Große (Porcher Industries Germany Erbach, Herbstprüfung), Rubin Gruzdev (Daniel Späth Tankstelle Ehingen), Lea Kaiser (Kneer GmbH Westerheim), Tayra Monien (Aldi Erbach), Alexandra Paripovic (Deichmann Schuhe Ehingen), John Penning (Lidl Munderkingen), Angelika Pieczkowski (Kostan Natursteine Munderkingen), Juana Radusch (ADAC Truckservice Laichingen), Johanna Rehm (Kneer GmbH Westerheim), Sarah-Louise Schwarz (Schrade Kabel- und Elektrotechnik GmbH Allmendingen).

Für hervorragende Leistungen erhielten einen Preis:

Kimberley Allnoch (Edeka HG Südwest mbH Filiale Laichingen), Emelie Brobeil (Mercedes Benz Vertrieb Neu-Ulm), Rosa Egg (centrotherm photovoltaics AG Blaubeuren), Elena Falk (Möbel Borst GmbH + Co. Ehingen), Laura Sophie Gebhard (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Kevin Geis (Küchenzentrum Marchtal GmbH), Anna Kling (Betonwerk Diephaus Reinschütz GmbH & Co. KG Munderkingen, Herbstprüfung), Laura Kloker (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Alina Krznar (Sappi Ehingen GmbH), Stefanie Missel (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Ursula Annedorle Orjol (Kik Blaubeuren), Anna Prostakov (Aldi Munderkingen), Sonja Reich (Schuhmacher Metalltechnik GmbH & Co. KG Ehingen), Sophia Schartmann (denn’s Biomarkt Ehingen), Lea Sertic (AVS Aggregatebau GmbH Ehingen-Stetten, Herbstprüfung), Kathrin Schlumpberger (Autohaus Burger Blaubeuren), Lisa Strobl (Müller Ltd. & Co. KG Filiale Ehingen), Christina Wegerer (Eduard Merkle GmbH & Co. KG Blaubeuren), Semra Zejnic (Rehm Thermal Systems GmbH Blaubeuren-Seißen).