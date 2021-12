Kaufland hilft, Kinderwünsche zu erfüllen

Klara Held und Susanne Mattes vom Kaufland Friedrichshafen-Manzell haben zusammen mit Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend an mehrere Kinder vorgezogene Weihnachtsgeschenke übergeben.

Die Freude bei der vorweihnachtlichen Beschwerung war den Kindern ins Gesicht geschrieben. Jedes Kind konnte im Vorfeld der Aktion auf einen Wunschzettel seinen Herzenswunsch zu Weihnachten aufschreiben. Alle Wünsche der Kinder wurden erfüllt.

Dank an alle, die geholfen haben

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Kindern mit der Wunschbaumaktion einen Weihnachtswunsch erfüllen konnten und danken allen Kunden und unseren Mitarbeitenden fürs Mitmachen“, so Klara Held, Filialleiterin im Kaufland-Manzell.

Im Vorfeld der Weihnachtsaktion hatte sich Susanne Mattes an das Amt für Soziales, Familie und Jugend gewandt und darum gebeten, 50 Kinder aus bedürftigen Familien zu benennen, die einen Wunsch für Weihnachten hatten.

Der Wunschbaumkatalog ist jetzt leer

Die Kinder konnten aus dem „Wunschbaumkatalog“ von Kaufland ihre Weihnachtswünsche auswählen. Für jedes Kind wurde eine Karte mit seinem Wunsch geschrieben. Diese Karten wurden an einem geschmückten Weihnachtsbaum im Kaufland Manzell angebracht. Kaufland-Kunden und Mitarbeitende haben die Wunschkarten vom Baum genommen und an der Kundeninformation das Geschenk gekauft. Die Wunschkarten, die am Ende der Aktion noch am Baum hängen, werden dann von Kaufland abgehängt und die Wünsche erfüllt. Jedes Geschenk wurde mit einer Grußkarte des Schenkenden versehen.

Geschenke können noch abgeholt werden

Auf den Wunschzetteln der Kinder standen viele Weihnachtswünsche wie beispielsweise ein Knetset, ein Holzzug-Set, ein Lernspaß-Tablet, Lego Ninjago und vieles mehr.

Ines Weber bedankte sich bei Klara Held und Susanne Mattes für die Organisation. „Das ist eine tolle Idee, mit der sie viele Kinder gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit glücklich machen konnten“.

Wer sein Geschenk noch nicht abgeholt hat, kann dies an Information im Kaufland in Manzell noch nachholen.