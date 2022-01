Kauer Wappen: Baumstumpf erinnert an das „Gehau“

Wappen finden sich immer wieder auch im alltäglichen Leben – und das auch heute noch. Insbesondere können sie in Briefköpfen vorkommen, aber auch auf Gebäuden oder Webseiten. In einer kleinen, losen Serie geht es um die zentralen Tettnanger Wappen. Der Heraldik-Experte Gisbert Hoffmann hat für den Förderkreis Heimatkunde einiges Wissenswerte zusammengetragen. Darauf basieren die Texte der Serie.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde aus dem nördlichen Tettnanger Wald ein Platz herausgehauen, um einen Hof zu errichten. Dieser wird um 1700 als montfortischer Lehnshof bezeichnet. Von der Rodungstätigkeit abgeleitet hieß der Wohnplatz zunächst „das Gehau“, woraus sich später der heutige Name Kau entwickelte. Es ist heute bei Einheimischen noch üblich zu sagen, man geht „ins“ Kau und nicht: Man geht „nach“ Kau.

Auf eigenen Wunsch von Meckenbeuren nach Tettnang

Kau gehörte zum montfortischen Landwaibelamt und wurde nach dem Übergang an Württemberg der Gemeinde Meckenbeuren zugeteilt. 1937 kam Kau zur neu gebildeten Gemeinde Kehlen und mit dieser 1972 wieder zu Meckenbeuren. Viele Einwohner von Kau strebten jedoch die Umgliederung nach Tettnang an. Sie erwirkten eine Bürgeranhörung, in der sich am 12. Januar 1975 die Mehrheit der stimmberechtigten Bürger für den Anschluss an die Montfortstadt aussprach. Daraufhin verordnete das Innenministerium die Umgliederung mit Wirkung zum 8. Mai 1975. Kau wurde Ortschaft mit eigenem Ortschaftsrat und Ortsvorsteher innerhalb des Gesamtstadtverbandes Tettnang.

Da Kau politisch nie selbständig war, hatte es infolgedessen auch kein Anrecht auf ein eigenes Wappen. Der 1975 gebildete Ortschaftsverband stärkte jedoch das Selbstbewusstsein derart, dass sich der Ortschaftsrat für die Schaffung eines eigenen Wappens aussprach. Zur Jubiläumsfeier „Zehn Jahre Ortschaft Kau“ am 11. März 1985 wurde das neue Wappen vorgestellt.

Wappen hat keinen offiziellen Charakter

Baumstumpf und Beil deuten auf die Rodung hin, aus der Kau selbst und sein Name hervorgegangen sind. Die rote Fahne erinnert an die frühere Zugehörigkeit des Ortes zur Grafschaft Montfort. Die Farben Schwarz/Silber sind auch die Stadtfarben von Tettnang und damit gleichzeitig ein Hinweis auf die heutige Zugehörigkeit von Kau.

Das Wappen hat keinen offiziellen Charakter, da nach der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg nur selbständige Kommunen „wappenfähig“ sind.