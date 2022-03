Katona Twins zünden „Feuerwerk“

Lindau (lz) - Peter und Zoltan Katona gelten als sind eines der besten klassischen Gitarrenduos der Welt, schreibt das Theater Lindau in einer Pressemitteilung. Die Zwillingsbrüder, die am Donnerstag, 14. April, 20.30 Uhr, im Theater Lindau mit ihrem Programm „Feuerwerk“ auftreten, „haben die traditionellen Grenzen ihrer Besetzung längst gesprengt und begeistern mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz, technischer Brillanz und ihrem Crossover zu populären Stilrichtungen. Ihr breites Repertoire reicht von Bach über Piazollas Tangos bis zu Klassikern der Popmusik“, so die Programmvorschau weiter. Die Katona Twins konzertieren mit renommierten Solisten wie Yo-Yo Ma und Orchestern wie dem BBC Concert Orchestra oder der London Sinfonietta. Als klassische Solisten der „Night of the Proms“ spielten sie europaweit in über 40 Werke von Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, Augustín Barrios Mangoré, Peter Katona, Django Reinhard und den Beatles.