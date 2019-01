Kathy Kelly besticht mit ihrer Stimme

Die St. Galluskirche in Böhringen ist voll. Es wird getuschelt, dann folgen tosender Applaus und Jubelrufe. Kathy Kelly betritt die Bühne und sie legt los. Ganz unvermittelt, ganz nah, ganz direkt: Mit ihrem ersten Lied „An Angel“ hat sie die Zuhörer auf ihrer Seite.

Pinkfarbener Mantel, schwarze Hose, flache Schuhe, ein dezenter Lippenstift und das Akkordeon umgeschnallt: In Kathy Kellys Augen liegen Leidenschaft aber auch Konzentration. Dennoch schaut sie auch auf ihr Publikum und stellt fest: „Jedes Mal, wenn ich komme, haben Sie viel Schnee. Das ist schön.“ In der Kirche wird gelacht, dann wiederum wird es ganz ruhig, als Kelly das Lied „Greensleeves“ anstimmt und mit ihrer Stimme ausfüllt.

Musik ist wichtiger Bestandteil

Kathy Kelly wurde 1963 in Leominster (Massachusetts) in den USA geboren. 1969 siedelte die Familie nach Spanien um. Das Musizieren war damals schon ein wichtiger Bestandteil im Familienleben. Viele der Zuhörer in der Galluskirche sind Fans der „The Kelly Family“, bei der Kathy Kelly die langjährige Produzentin und Frontfrau war. Doch auch als Solo-Künstlerin kann sie überzeugen – mit ihrem vielfältigen Talent. Es ist nicht nur ihre Stimme, sondern gleichzeitig auch der Umgang mit den unterschiedlichsten Instrumenten. Hinzu kommt: Kathy Kelly singt mehrsprachig und sie erklärt, was ihre Gäste zu hören bekommen.

Nach Böhringen hat sie neben dem Akkordeon auch noch eine spanische Gitarre und eine Geige mitgebracht. In manchen Liedern wechselt sie die Instrumente innerhalb weniger Sekunden. Begleitet wird sie zusätzlich am Piano. Und da ist er wieder: tosender Applaus donnert durch die Kirche in Böhringen.

Kirche ist voll

„Ja, wir haben es geschafft: Die Kirche ist voll“, freut sich Heidi Buck vom Kirchengemeinderat. Kathy Kelly ist in Böhringen das zweite Mal zu Besuch. „Erstmals war sie im Jahr 2016 bei uns – Damals ging es um die Sanierung der Kirche. Ich habe sie einfach noch mal eingeladen – für den guten Zweck“, erklärt Buck. Beim Benefiz-Konzert geht es konkret um drei Projekte, die unterstützt werden sollen. Auch auf diese macht Buck beim Konzert aufmerksam. Das hiesige Café Chai soll Hilfe bekommen. „Jede Woche herrscht dort eine gemütliche Atmosphäre für Kinder und Jugendliche. Es wird gespielt, geschwätzt. Die Zeit soll Spaß machen“, zeigt die Kirchengemeinderätin auf. Ein weiteres Projekt ist „Archemed“. Buck dazu: „Eine Krankenschwester aus unserem Ort geht regelmäßig nach Eritrea und arbeitet dort auf einer Frühchenstation, also mit zu früh geborenen Kindern.“ Der dritte Teil aus dem Erlös wird für die Kirchensanierung verwendet. „Es sind Projekte, die uns am Herzen liegen. Da gibt man gerne Unterstützung“, sagt Buck. Dann reiht auch sie sich als Zuhörerin ein.

500 Karten verkauft

500 Karten wurden verkauft. Um Kellys Auftritt auch in den obersten Rängen auf der Empore zu verfolgen, sind mehrere Bildschirme angebracht. Das Konzert wird live übertragen. Kathy Kelly nimmt einen Schluck aus dem pinkfarbenen Trinkbecher, der am Notenständer befestigt ist. Sie lächelt, streckt die Arme in die Höhe und es geht weiter. Einige der Zuhörer zücken ihr Smartphone oder auch die Kamera, halten den Moment mit ihrem Star fest. Währenddessen bleibt Kathy Kelly gelassen, singt sich durch Evergreens, Balladen, feurige Hits sowie bekannte und neu arrangierte Gospels aus Deutschland, Spanien und Irland.