Katholischer Jugendmedienpreis geht nach Eberhardzell

Carlotta Rief aus Eberhardzell hat den katholischen Jugendmedienpreis gewonnen. Das teilt der Veranstalter mit. Die Jury zeichnet zum Thema „Welt retten“ drei Filme aus, die sich mit Klimawandel, Konsum und der eigenen Verantwortung auseinandersetzen.

Viele gespannte Gesichter waren im großen Saal des Metropolkinos bei der Verleihung des katholischen Jugendmedienpreises während der Filmschau in Stuttgart zu sehen, ehe die Preisträger verkündet wurden. Die Jury des Bischöflichen Jugendamtes (BJA) verlieh drei Preise in drei Alterskategorien. Einen Preis vergab das Publikum der Filmschau.

Carlotta Rief aus Eberhardzell gewann in der Alterskategorie 16 bis 19 Jahre ein Preisgeld von 300 Euro. Besonders beeindruckt war die Jury bei Carlottas Film „Ich und die Generation, die die Welt retten muss“ von der Tatsache, dass Carlotta Rief sich für Schnitt, Regie, Drehbuch und Filmmusik alleine verantwortlich zeigte und so auf einfühlsame Art und Weise auf die Ängste und Befürchtungen ihrer Generation in Bezug auf den Klimawandel aufmerksam machen konnte.

Auf die Frage, wie die Teilnehmer das Thema angingen, antwortete Referentin Anna Stützle: „Es konnte eine große Angst vor der Zukunft beobachtet werden. Die Kindern und Jugendlichen sind diejenigen, die sich in der Verantwortung sehen anzupacken und etwas zu verändern, ehe es zu spät ist. Die Furcht machte mich als Erwachsene teilweise sehr betroffen. Gleichzeitig versprühten die Einsendungen auch eine unglaubliche Motivation jetzt was zu machen, kleine Schritte zu tun und so gemeinsam die Sache anzugehen.“ Der Jugendmedienwettbewerb wird vom Bischöflichen Jugendamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Kooperation mit der Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Filmbüro Baden-Württemberg und außerdem der Stadtbibliothek Stuttgart ausgerichtet.