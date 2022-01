Katholische Kirchengemeinde Denkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Katholische Kirchengemeinde hatte in den letzten Tagen dreimal Grund zum Feiern. Einmal Erntedank, wenn auch die Ernte dieses Jahr nicht so üppig ausfiel, aber es reicht wieder für alle. Mit diesem Dank erinnern Christen an den engen Zusammenhang von Mensch und Natur. Gott für die Ernte zu danken, gehörte zu allen Zeiten zu den religiösen Grundbedürfnissen. In christlichem Verständnis gehören Danken und Teilen zusammen. Traditionell werden zu diesem Fest die Kirchen mit Feldfrüchten festlich geschmückt. Die Gaben hierzu werden meistens von den Dorfbewohnern gebracht. Maria Spielvogel, Helga Dreher und Tanja Merkle übernahmen auch dieses Jahr die Arbeit.

Am gleichen Tag wurde auch das Kirchenpatrozinium St. Michael gefeiert. Die Gottesdienstbesucher durften einen eindrucksvollen Gottesdienst erleben, den Pfarrer Franz Xaver Weber zelebrierte und vom Kirchenchor unter Leitung von Ulla Braun gesanglich umrahmt wurde. Erstmals sang der Kirchenchor in fast voller Stärke in der Kirche. Denn wenn die Engel Gottes Lob singen, dann braucht es unbedingt die Verstärkung der Menschen. Allerdings wurden die unsichtbaren Engel eine Zeit hinweg geschoben. Nun wurden sie wieder gefunden und wenn auch meist zu Dekorationszwecke. Doch das wollen die Engel nicht, sondern sie wollen Realität, Wirklichkeit. Der Erzengel Michael, dem die Denkinger Kirche geweiht ist, tritt vor allem für die Rechte Gottes ein und kämpft zwischen Gut und Bös. Dies ist auch an der übergroßen Figur am Eingang der Kirche sichtbar. Pfarrer Web er fand passende Worte zu beiden Feierlichkeiten.

Zudem fand das ökumenische Taize-Friedensgebet der Seelsorgeeinheit in der St. Michaelskirche statt, mit dem Thema: Vom Unfrieden zum Frieden. Nach Epheser 2,17 kam Christus und verkündete den Frieden: euch, der Fernen, und uns, den Nahen. Hunderte von Kerzen verwandelte die Kirche in ein Lichtermeer. Jeder Besucher entzündete an der Osterkerze sein Friedenslicht, das anschließend in die Familien getragen wurde.