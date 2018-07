Überall in der Region haben die katholischen Christen am Samstag das Fest "Maria Himmelfahrt", zu dessen Bräuchen das Segnen der Kräuter und Blumen gehört, gefeiert. In Pfullendorf lassen sich die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft traditionell eine Besonderheit einfallen: Sie überraschen die Kirchgänger nach der Lichterprozession und dem Segen in Maria Schray mit einem "Kräuter-Büffet". Ob Brotschnittchen mit verschiedensten Kräuteraufstrichen, Dips aus feinen Kräutern, kräutergefüllte Teigrouladen, Kräuterkuchen, Kräuterlimonade oder sogar Kräuterlikör, das erstaunlich vielfältige und einladend aufgebaute Büffet ließ auch in diesem Jahr die Gottesdienstbesucher gern zugreifen stt/Foto: Anthia Schmitt