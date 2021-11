Katamaran sagt Abendfahrten ab

Friedrichshafen (sz) - Der „Abend-Kat“, das Abendfahrt-Angebot des Katamarans an den Adventswochenenden, entfällt dieses Jahr komplett. Dies teilt die Katamaran-Reederei mit. Grund seien auch die abgesagten Weihnachtsmärkte in Friedrichshafen und Konstanz. Die letzte Überfahrt mit dem Katamaran auf die andere Seeseite bleibt also von Montag bis Samstag jeweils um 19 Uhr, sonntags um 18 Uhr.

Darüber hinaus weist die Katamaran-Reederei auf die seit Mittwoch, 24. November, geltende 3G-Regelung für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hin. An Bord des Katamarans darf demnach ab jetzt nur noch, wer entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Fahrgäste, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen offiziellen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test vorzeigen. Der Test darf bei Fahrtantritt nicht älter als 24 Stunden sein.