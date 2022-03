Kassierertätigkeit beim Albverein wird erleichtert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Gauvertreterversammlung des Heuberg-Baar-Gaus im Schwäbischen Albverein hatten sich einige Albvereinler eingefunden. Ausrichter war die Ortsgruppe Durchhausen. Deren Vorsitzende, Yvonne Ganter hieß ihre Albvereinskolleginnen und -kollegen herzlich willkommen. Ebenso der Bürgermeister Simon Axt, der die Selbstständigkeit seiner kleinen Gemeinde selbstbewusst hervorhob.

Der Gauvorsitzende, Klaus Butschle, ging in seinen Ausführungen auf die coronabedingten Probleme beim Hauptverein, bei den Gauen und den einzelnen Ortsgruppen ein. Zunächst wurde aber doch einiger verdienter, aber leider verstorbener Mitglieder gedacht. Auch hat der Heuberg-Baar-Gau nicht nur ganze Ortsvereine, sondern ebenso eine beachtliche Zahl an Mitgliedern eingebüßt. Nunmehr ist er mit 5554 Mitgliedern nur noch der zweitgrößte Gau im großen Albvereinsgebiet. Butschle bemängelte das Wissen über Ortsgruppensituationen - dieses sei leider lückig. Er bekomme zu wenig Mitarbeiterverzeichnisse aus den Ortsvereinen. Hier will die Gauvorstandschaft auf jeden Fall aktiv werden und nachbessern. Als wichtigste Botschaft des Nachmittags verkündete der Gauvorsitzende, dass ab 2023 die Mitgliedsbeiträge direkt vom Hauptverein einbezogen würden. Dadurch ergäbe sich eine wesentliche Entlastung für die Ortsgruppen-Kassierer.

Das Phänomen „Ortsgruppen in Not“ beschäftigte ihn ebenfalls. Vielfach können Funktionen nicht mehr besetzt werden. Wenn langjährige Vorsitzende nicht mehr kandidieren, zögen meistens andere Funktionäre wie Rechner, Schriftführer usw. nach - und das Chaos ist perfekt. Hier sollte auf jeden Fall der Versuch einer Führungs-Crew, sprich Vorstands-Team, in Betracht gezogen werden. Ganz wichtig seien nun mal die Positionen Rechner (wegen geordneter Finanzen) und Schriftführer zur Dokumentation wichtiger Beschlüsse.

Die Ortsgruppe Dürbheim hatte sich zum Jahreswechsel aufgelöst. Deren langjähriger Vorsitzender, Franz Staiger, wurde für seinen unermüdlichen Einsatz im Schwäbischen Albverein mit dem Ehrenschild ausgezeichnet und geehrt. Erfreulicher Weise bleibt Staiger dem Albverein erhalten, denn er will im Bereich des Wegewartes auch künftig Aufgaben übernehmen.