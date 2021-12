Einen Schriftzug mit roten Großbuchstaben hat eine bislang unbekannte Person am Montagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr an die Mauer der Jägerkaserne in Sonthofen gesprüht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 08321 / 663 50 zu melden.