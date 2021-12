Karussell wird zum Hingucker: Ente, Stier und Co. sind jetzt richtig schön bunt

So bunt waren sie noch nie und die Mal-Paten waren ziemlich kreativ: Die sechs Figuren des Karussells vor dem ehemaligen Wanner erstrahlen in neuem Glanz und sind zu einem echten Hingucker geworden. Anfang November waren die ins Alter gekommenen Figuren abgebaut worden und Kindergärten, Schulen oder Vereine konnten sich mit Gestaltungsvorschlägen bewerben. Jetzt wurden sie enthüllt, auch im Beisein der kleinen Künstler. Die Figuren waren vom Bauhof an die „Maler“ geliefert und nach der Verschönerung wieder abgeholt worden. Auch die Bodenplatte des sich drehenden Runds war erneuert worden. Aalens Oberbürgermeister zeigte sich gespannt, was den unter den verhüllten Planen steckt und war dann begeistert von den farbprächtigen Figuren. Im Wahlkampf war ihm aufgefallen, dass das beliebte Karussell aus den 80iger-Jahren dringend eine Auffrischung braucht. Ihm sei, es so Frederick Brütting, wichtig gewesen, dass man die Figuren erhält. Denn die würden auch gut zu dem Platz passen, der nach der Renovierung des ehemaligen Spielwarengeschäfts und zwei weiterer Gebäude in ein, zwei Jahren anders aussehen werde.

Es sei gut gewesen, dass man die Kreativität der Schulen und Kindergärten für die Verschönerung genutzt hat. Folgende Mal-Paten haben je ein Karusselltier gestaltet: Ente: Kindergarten St. Josef, Nashorn: Kindertageseinrichtung St. Ulrich. Stier: Langertschule. Zentaur: Grauleshofschule. Seepferd: Evangelischer Kindergarten Lebensbaum. Elefant: Kindergarten Zochental. Foto: Markus Lehmann