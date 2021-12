Karten für den Ravensburger Weihnachtscircus gewinnen

Mit seinem Ravensburger Weihnachtscircus will Elmar Kretz trotz der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr etwas Stimmung in die momentan kulturarme Zeit bringen. Das große Zelt steht bereits auf dem Oberschwabenhallenparkplatz (Foto). Dort werden vom 23. Dezember bis 9. Januar wieder zahlreiche Vorstellungen aufgeführt – allerdings nicht ohne ein gutes Hygienekonzept, wie der Zirkusdirektor bereits mitteilte.

So gibt es in diesem Jahr 400 Quadratmeter zusätzliche Veranstaltungsfläche, also insgesamt 2500 Quadratmeter Platz für die Hälfte an Zuschauern, die für die Vorführungen zugelassen sind. Besucherinnen und Besucher benötigen für die Veranstaltungen einen gültigen 2G-Plus-Nachweis. Für die Vorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag am Sonntag, 26. Dezember, um 19 Uhr, verlost die „Schwäbische Zeitung“ 15-mal zwei Karten. Wer Tickets für den Ravensburger Weihnachtscircus gewinnen möchte, der sollte bis Donnerstag, 16. Dezember, 12 Uhr, unter dem Stichwort „Weihnachtscircus“ eine E-Mail mit seinem Namen und der Telefonnummer an gewinnenrv@schwaebische.de schicken.

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und können die Karten entweder noch am Donnerstag, 16. Dezember, bis 16.30 Uhr oder am Donnerstag, 23. Dezember, von 11 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr in der Lokalredaktion Ravensburg, Karlstraße 16, bei Redakteurin Verena Oklmann abholen. Bitte beachten Sie bei der Abholung der Karten, dass der Zugang zum Gebäude nur mit 2G-Nachweis und Maske erlaubt ist. Gewinnern, die keine Möglichkeit haben, die Karten zu den genannten Terminen abzuholen, werden die Tickets per Post zugeschickt. Allerdings kann die „Schwäbische Zeitung“ keine Garantie für den rechtzeitigen Erhalt der Karten vor Weihnachten übernehmen.

