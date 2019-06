Karten für Saubachkome.de an der Abendkasse

Nachdem das Thermometer für das Wochenende auf „heiß“ und „trocken“ steht, kann am Freitag, 28. Juni, auch der geplante Comedy-Abend mit der Saubachkome.de beim Burggrabenfest in Michelwinnaden im Burghof stattfinden, so die Veranstalter. Für alle Comedy-Fans die im Vorverkauf keine Karte mehr bekommen haben, gibt es im Burghof noch genügend freie Plätze. An der Abendkasse gibt es die Karten zum Preis von 16 Euro. Saubachkome.de startet um 20 Uhr mit ihrem Programm „Wuschdsalat zum Frühstück“. Einlass in den Burghof ist um 19 Uhr, bei freier Platzwahl.

Am Samstagabend spielt die Big Bänd „Querbeet“ ab 20 Uhr im Burghof. Der Eintritt hierzu ist frei.