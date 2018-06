Kartellamt: Nächste Bier-Bußgelder „binnen weniger Wochen“

Zunächst sei an dieser Stelle ein bisschen Leserpost beantwortet, bedauerlicherweise anonyme. In ihrem oder seinem Brief vom 16. Mai schreibt der oder die Unbekannte, dass er/sie mir „von ganzem Herzen“ bei einem testweisen Essen eine Durchfallerkrankung wünscht, deren Verlauf sich gerne ein wenig hinziehen möge. Eine tiefergehende Begründung offenbart das kärglich von Hand geschriebene Stück Papier nicht, sodass der Ursprung der wenig freundlichen Worte im Ungewissen bleibt.