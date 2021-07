Karrierechancen im Handwerk besser denn je

Mit Blick auf den derzeitigen Ausbildungsmarkt warnt die Handwerkskammer Ulm weiterhin vor einem problematischen Ausbildungsjahr im regionalen Handwerk. Dabei bieten die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee trotz anhaltender Krise Ausbildungsplätze an. Sie wollen weiter ihren Beitrag für die Ausbildung junger Menschen leisten, während andere Branchen krisenbedingt ihr Ausbildungsengagement in Teilen zurückfahren.

Derzeit sind im Gebiet der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee noch 557 Ausbildungsplätze offen, davon 20 im Landkreis Heidenheim und 106 im Ostalbkreis.

Um Eltern in der Region Ostwürttemberg bei der Berufswahl ihrer Kinder noch besser zu unterstützen, lädt die Handwerkskammer Ulm am 14. Juli zur Online-Veranstaltung „Karriere mit Lehre“ ein. Sie richtet sich an Eltern von Jugendlichen vor dem Schulabschluss und die damit einhergehend vor der Frage der Berufswahl stehen. Ziel der Veranstaltung ist es, Eltern bei ihren Überlegungen zu unterstützen und ihnen Anregungen für die Berufswahl ihres Nachwuchses mit auf den Weg zu geben. Es gibt Informationen rund um die Themen duale Ausbildung, Karrieremöglichkeiten, Berufsorientierungsangebote sowie Praktika- und Lehrstellensuche. Die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammer Ulm beantworten Fragen in einem begleitenden Chat. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht zudem die Möglichkeit, die telefonische Ausbildungsberatung in Anspruch zu nehmen.