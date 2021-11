Karrenseilbahn ab 19. November mit Winterfahrplan unterwegs

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Herbstrevision sind die Karrenseilbahn und das Panoramarestaurant ab Freitag, 19. November um 10 Uhr wieder in Betrieb.

Während der zehntägigen Herbstrevision wurde nach Angaben des Bergbahnbetreibers neben den technischen Wartungsarbeiten auch Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten gemacht. Die Seilbahn wurde nach den gesetzlichen Vorgaben auf Herz und Nieren geprüft.

Außerdem wurden verschiedene Sicherheitsüberprüfungen vorgenommen. Im Vorfeld wurde das Zugseil magnetinduktiv untersucht also quasi geröntgt, um neben der regelmäßigen optischen Prüfung auch ins Innere des Drahtseiles zu sehen. Zudem wurde ein Schwerpunkt auf fachspezifische Schulungen der Mitarbeiter gelegt.

Spielplatzerweiterung mit neuem Gerät

Eine größere Änderung gibt es in Kürze für die jüngeren Besucher. Der Umbau am Spielplatz an der Bergstation startete während der Revision und sollte, wenn das Wetter mitspielt, in Kürze abgeschlossen sein, schreibt die Dornbirner Seilbahn AG. Dem Thema „Berg“ entsprechend sei ein Seilklettergerät montiert worden.

Das ist der Winterfahrplan

Mit der Wiederaufnahme des Betriebes hat der Winterfahrplan bis 6. März 2022 Gültigkeit. Das Panoramarestaurant hat nach der Revision am Montag und Dienstag geschlossen. Damit man an den Ruhetagen dennoch am Berg verweilen kann, sei ein alternatives Getränken- und Snackangebot über einen Automaten in Vorbereitung.

Die Seilbahn fährt wie folgt

Montag: 10 bis 12 Uhr

Dienstag: 10 bis 12 Uhr

Mittwoch: 10 bis 23 Uhr (an österreichischen Feiertagen ab 9 Uhr)

Donnerstag: 10 bis 23 Uhr (an österreichischen Feiertagen ab 9 Uhr)

Freitag: 10 bis 23 Uhr (an österreichischen Feiertagen ab 9 Uhr)

Samstag: 9 bis 23 Uhr

Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Bis Sonntag, 12. Dezember 2021 kann an der Karrenseilbahn Talstation die 3TälerPass-Saisonkarte zum Vorverkaufspreis erworben werden.

Alle die hoch hinaus wollen, sind auch in der Winterzeit am Karren genau richtig. Die Seilbahn bringt die Besucher in weniger als 5 Minuten auf 976 Meter Höhe. Der Betreiber bietet die so genannten „romantischen Öffnungszeiten“ an. Dann fährt die Bahn bis 23 Uhr.

Wegen Corona gelten folgende Maßnahmen:

Einlasskontrolle (2G-Pflicht)

Der 2G-Nachweis wird beim Ticketverkauf kontrolliert. Der Nachweis ist für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten.

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind von der 2G-Pflicht ausgenommen.

Ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ist grundsätzlich ein 2G-Nachweis erforderlich

Aber: Ein Corona-Testpass (Ninja Pass) ersetzt für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, wenn die vorgesehenen Testintervalle eingehalten werden, den 2G-Nachweis in der ganzen Woche, also auch am Freitag, Samstag und Sonntag.

Maskenpflicht

Maskenpflicht (FFP2-Maske) gilt für alle (auch Genesene und Geimpfte) bis zur 2G-Kontrolle. Danach ist weder im Wartebereich noch in der Gondel eine Maske notwendig. Die Maskenpflicht gilt für alle anderen beim Erwerb einer Karte oder eines Gutscheines, beziehungsweise bei der Benützung der WC-Anlagen.

Ein Restaurant-Besuch ist ebenfalls nur mit 2-G möglich.