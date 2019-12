Karl Storz gratuliert Nachwuchshandwerkern

Tuttlingen (pm) - Derzeit bildet das Tuttlinger Unternehmen Karl Storz rund 180 Menschen in einer Vielzahl von gewerblichen und kaufmännischen Berufen aus. Allein in diesem Jahr haben insgesamt 54 Auszubildende und Studenten der Dualen Hochschule ihre Berufsausbildung bei Storz erfolgreich beendet. Darunter auch Dennis Mitecki, Florian Manger und Leon Schmid, die ihre Passion für ihren handwerklichen Beruf unter Beweis gestellt haben.

Dennis Mitecki wurde zum ersten Bundessieger im Chirurgiemechaniker-Handwerk, Florian Manger zum ersten Innungssieger und zweiter Kammersieger im Chirurgiemechaniker-Handwerk und Leon Schmid zum ersten Innungssieger im Feinwerkmechaniker-Handwerk gekürt. In Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen gratulierten Sybill Storz und Karl-Christian Storz den Siegern.

„Wir möchten uns bei den erfolgreichen Gesellen für ihre durchgehend hohe Leistung und Einsatzbereitschaft als Auszubildende und Mitarbeiter bei KARL STORZ bedanken. Vor allem bei ihren praktischen Abschlussprüfungen haben sie manuelles Geschick, Kreativität und praktische Lösungskompetenz bewiesen. Eigenschaften, die für die Berufsbilder des Chirurgie- und Feinwerkmechanikers besonders wertvoll sind“, so Karl-Christian Storz.

Im persönlichen Gespräch fügte Sybill Storz hinzu: „Wir sind stolz über die besonderen Auszeichnungen unserer Bundes- und Innungssieger, die ein Beweis dafür sind, dass beruflicher Erfolg nicht nur über eine akademische Ausbildung möglich ist. Die handwerkliche Ausbildung hat uns auch in diesem Fall drei fachlich bestens versierte Nachwuchskräfte hervorgebracht, die im Anschluss an ihre Ausbildung bei Karl Storz in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wurden.“