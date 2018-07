„Karl Die Große“ im Zeughaus

Lindau (lz) Vielschichtigen deutschsprachigen Pop mit jazzigen Anklängen präsentiert der Zeughausverein mit der Leipziger Band „Karl Die Große“ am Sonntag, 5. August, um 20 Uhr im Zeughaus. Die Begeisterung über ihren ersten Auftritt vergangenen Dezember im Kleinen Zeughaus war so groß, dass der Verein die Band gleich nochmal verpflichtet hat.Nach zwei EPs und unzähligen Konzerten veröffentlichten Karl die Große mit „Dass ihr Superhelden immer übertreibt“ 2017 ihr Debüt-Album. Das Schöpfen aus dem immensen Potenzial einer sechsköpfigen Band bestehend aus studierten Musikern, unter anderem mit Posaune und Klarinette, macht das Album in Sachen Musikalität und Sound zum Kleinod.

„Orchestrale Streifzüge, ein schier unglaublicher Farbenreichtum in den Atmosphären, fokussierte Popbeats, die unerwartet komplexen Brechungen in strahlend schönen Arrangements - gepaart mit Wencke Wollnys entwaffnendem Songwriting und Gesang werden die Lieder zum Sog“, kündigt der Zeughausverein einen spannenden Konzertabend an.

Karten gibt es zu 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro, gibt es in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info), sowie unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.