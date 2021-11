Karl-Anton Gut stirbt mit 83 Jahren

Im Alter von 83 Jahren ist kürzlich Karl-Anton Gut aus Frohnstetten gestorben. In seinem Heimatdorf verbindet jeder seinen Namen mit der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, dessen Geschicke Gut mit hohem persönlichen Einsatz, unermüdlicher Tatkraft und Herzblut 22 Jahre lang als Vertrauensmann gelenkt und geprägt hat. Dank seiner Frohnatur und der Fähigkeit, offen auf seine Mitmenschen zuzugehen, gelang es ihm von Beginn an, neue Mitstreiter zur Mitarbeit im Verein zu motivieren und mit ihnen zukunftsweisende Projekte anzupacken. Neben dem Bau der Schutzhütte im Schmeiental gehörten vor allem die Sanierung der alten Backstube sowie der Umbau des alten Rathauses zum schmucken Vereinsdomizil zu den herausragenden Leistungen, die der Verein unter seiner Regie erfolgreich zum Abschluss gebracht hat.

Seine Verdienste um den Albverein wurden unter anderem mit der Silbernen Ehrennadel, dem Ehrenschild sowie der Ernennung zum Ehrenvertrauensmann der Ortsgruppe honoriert. Neben dem Wandern und seinem Einsatz für Heimat und Natur beanspruchte auch sein zweites großes Hobby, der Chorgesang, einen erheblichen Teil seiner Freizeit. Im Frohnstetter Männergesangverein gehörte er bis zu dessen Stilllegung zu den tragenden Säulen des Chores, bevor er später die Kameraden vom MGV Stetten am kalten Markt mit seiner Stimme unterstützte.

Karl-Anton Gut erblickte als jüngstes von vier weiteren Geschwistern in Straßberg das Licht der Welt. Nach dem frühen Tod der Mutter musste er schon bald in der elterlichen Landwirtschaft Verantwortung übernehmen und seinen ursprünglichen Berufswunsch Förster leider aufgeben. Stattdessen arbeitete er einige Jahre im Steinbruch seines Bruders mit, bevor er als Weber und Kontrolleur zum Textilwerk Ebner wechselte. Nach seiner Heirat verlegte er seinen Wohnsitz nach Frohnstetten und nahm 1973 seine Tätigkeit in der Bundeswehr-Bekleidungskammer im Lager Heuberg auf, wo er 25 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand viele Soldaten kommen und gehen sah. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder gesundheitliche Rückschläge zu verkraften, wurde aber von seiner Frau Anneliese stets liebevoll gepflegt und umsorgt, bevor er vor einigen Wochen nach einer weiteren gravierenden Verschlechterung seines Zustandes ins Pflegeheim wechseln musste. In Frohnstetten und weit über die Gemeindegrenzen hinaus wird man Karl-Anton Gut sicher als engagierten und beliebten Vereinsmenschen mit Herz in guter Erinnerung behalten.