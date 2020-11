Ertingen (sz) - Wegen der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie hat der TSV Ertingen seine ordentliche Mitgliederversammlung in der Kulturhalle abgehalten. Die Ehrungen verschiedener Mitglieder wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Vorsitzende Karin Frick wurde in ihrem Amt bestätigt. Christine Guth gab ihr Amt als Schriftführerin an Susanne Funk-Hild ab.

Die Vorsitzende Karin Frick erwähnte, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Abteilungsversammlungen für 2020 ausgesetzt wurden. Am 17. Januar hatte die Abteilung Badminton ihre Versammlung bereits abgehalten und im November will die Abteilung Fußball ihre Versammlung noch statfinden lassen. In der Mitgliederversammlung wurden aufgrund der besonderen Situation erstmalig die Abteilungs- und Kassenberichte vorgetragen und von der Vollversammlung, bis auf die Abteilung Taekwondo, einstimmig entlastet.

Die Ehrungen wurden auf das kommende Sportjahr verschoben, da der würdevolle Rahmen an diesem Abend fehlte. Die Sportlerehrungen der vergangenen Saison werden jedoch intern nachgeholt. Kassierin Susanne Münch stellte den Kassenbericht des TSV Ertingen in einer ausführlichen Präsentation vor. Kassenprüfer Markus Maichel bestätigte eine korrekte, sehr gewissenhafte Arbeit und sprach seinen Respekt vor dieser Verantwortung aus. Ebenso präsentierte Jürgen Ströhle der Versammlung eine gekonnt aufgestellte Mitgliederentwicklung in Diagrammform. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Köhler auf die vorbildliche Arbeit im Verein ein. Er erwähnt insbesondere die momentan erschwerten Bedingungen und appellierte, dem Verein treu zu bleiben. Er dankte für das ehrenamtliche Engagement und erteilte mit großem Lob die Entlastung. Daraufhin übernahm er die anstehenden Wahlen.

Die Vorsitzende Karin Frick stellte sich weiterhin zur Verfügung und wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Stelle als Schriftführerin musste neu besetzt werden. Christine Guth, die acht Jahre in ihrem Amt vorbildlich tätig war, stellte ihren Posten zur Verfügung. Als neue Schriftführerin wurde Susanne Funk-Hild einstimmig in ihr neues Amt gewählt. Im Schlusswort bedankte sich die Vorsitzende bei allen ehrenamtlichen Helfern, beim TSV-Ausschuss, sowie der Vorstandschaft über die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit. Einen großen Applaus bekam Robert Mack für die vorbereitende, beeindruckende Bilderpräsentation.