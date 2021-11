Kapuziner Kreativzentrum wählt neues Leitungs-Team

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17. November fand die Jahreshauptversammlung der Freien Kunstschule Ravensburg e.V. im Kapuziner Kreativzentrum statt. Unter Leitung von 1. Vorstand Fabian Bingenheimer wurde der Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung präsentiert und der Bericht der Kassenprüfung vorgestellt. Nach der Entlastung von Vorstand, Geschäftsführung und Verwaltung kam es zu deren (Wieder-)Wahl durch die anwesenden 40 Vereinsmitglieder. Neu in den Vorstand gewählt wurden der bisherige Geschäftsführer Marcel Martetschläger, Christian Mayer und Patrizia Geddert. Unter großem Applaus wurden die bisherigen Vorstände 1. Bürgermeister Simon Blümcke und Prof. Simon Gallus verabschiedet, die auf eigenen Wunsch ausscheiden, weiterhin aber Vereinsmitglieder bleiben. Die Geschäftsführung teilen sich Dr. Robert Huber und Stephanie Geyer. Nachdem der Ravensburger Gemeinderat bereits am 25. Oktober die weitere Kulturförderung des Kapuziners beschlossen hatte, können im Kreativzentrum weiterhin innovative Projekte wie das Lichterfest oder die Streamerei umgesetzt werden und Kurse sowie Veranstaltungen stattfinden.