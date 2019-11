Kapellen entführen musikalisch nach Frankreich und in die Südsee

Nendinger Musikkapelle und Musikverein Riedböhringen 1896 haben beim Herbstkonzert ein abwechslungsreiches Programm präsentiert. Die zahlreichen Zuhörer in den Donau-Hallen belohnten dies mit großem Beifall. Die Gastkapelle mit 52 Musikern unter der Leitung von Freddy Eppacher entführte nach Frankreich.

Eröffnet wurde der Auftritt mit dem „Marche Militaire Francaise“ von Camille Saint-Saens. Es folgte „Bonaparte“ des österreichischen Komponisten Otto M. Schwarz. In diesem wurde musikalisch das Leben Napoleons beschrieben. Mit „In Memoriam – We Shall Rise Again“ wurde eine Verknüpfung mit dem Volkstrauertag hergestellt und den Opfern von Terroranschlägen in Europa gedacht. Bezaubernd war das Medley „Paris Montmartre“ des Japaners Toshio Mashima mit Chansons. Eine weitere gelungene musikalische Beschreibung galt dem Erfolgsmusical „Der Glöckner von Notre Dame“. Mit dem beschwingten Marsch „Mein Regiment“ bedankten sich die Gäste für den starken Applaus.

Die Aktiven der Nendinger Kapelle mit Dirigent Martin Dett hatten eine bunte Mischung aus Evergreens und aktuellen Titeln zusammengestellt. Es begann mit „The Olympic Spirit“, der Eröffnungsfanfare bei Olympia in Seoul. Dann folgte „Pacific Dreams“ vom Komponisten Miguel und seiner Sehnsucht nach einer Pazifik-Insel. Das „Glenn Miller Medley“ beschwingte ein weiteres Mal, ebenso der Klassiker „Music“ von John Miles. „Adele 21“ der britischen Soul-Sängerin begeisterte wie das stimmungsvolle Medley „Das beste von Wolfgang Petry“. Als Zugabe gab es den „Standschützen Marsch“ von Sepp Tanzer und die Nendinger Polka „Mein Heimatland“, Text Armin Huber, Melodie Martin Dett.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, und der Vorsitzende der Musikkapelle, Christoph Fritz, ehrten langjährige aktive Musikanten. Albert Schilling, 70 Jahre aktiver Musikant, erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant, eine in Nendingen noch nie da gewesene Ehrung. 1948 war er mit dem Tenorhorn eingetreten. Er übernahm auch Ämter im Vorstand und Ausschuss und wirkte 27 Jahre im Ehrenamt. Martin Dett wurde mit der Dirigentenehrennadel in Gold ausgezeichnet. Seit zehn Jahren ist er musikalischer Leiter in Nendingen. Carmen Huber erhielt die Ehrennadel in Gold und die Ehrenmitgliedschaft als aktive Musikantin mit der Querflöte und Beisitzerin. Johannes Riesemann und Anja Weggler sind seit 20 Jahren aktiv in der Musikkapelle und wurden mit der Silbernadel des Blasmusikerverbands ausgezeichnet.