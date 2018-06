Kanzlerin hat „volles Vertrauen“ in von der Leyen

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat trotz der massiven Kritik der Union an den Plänen für eine Zuschussrente gegen Altersarmut volles Vertrauen in ihre Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Auf eine entsprechende Frage antwortete Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin: „Natürlich.“ Die Arbeits- und Sozialministerin sei auch Rentenministerin. Es sei richtig und wichtig, dass sie beharrlich auf Zukunftsproblem hinweise. Die Regierung werde im Herbst klären, wie man vorgehen wolle.