Kandidatenforum ist Thema im Rat

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Ummendorf beginnt am Montag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Saal der Gemeindehalle Ummendorf mit einer Bürgerfragestunde.

Weiter geht es um den Digitalpakt Schule sowie Vergaben für das Gemeindehaus Bachstraße. Für die Einrichtung einer weiteren Gruppe im evangelischen Kindergarten Villa Regenbogen werden erste Planskizzen vorgestellt.

Die Räte sollen entscheiden, ob und in welcher Form es eine offizielle Vorstellung von Bürgermeisterkandidaten geben soll. Die Verwaltung schlägt vor, solche am 11. Februar in Ummendorf und am 12. Februar in Fischbach unter den dann geltenden Corona-Bedingungen plus die Möglichkeit zu einer Videoaufzeichnung ins Auge zu fassen.

Baugesuche, der Förderantrag für zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie Verschiedenes vervollständigen die Tagesordnung.