Kanalbauarbeiten und Fahrbahnsanierung in Rietheim

Der Kanal in der Pfaffenweiler Straße in Rietheim ist überlastet, und der Fahrbahnbelag sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund wird der bestehenden Mischwasserkanal in der Pfaffenweilerstraße ab der Straße "Am Wettgraben" bis zur Bushaltestelle Löwen ausgewechselt und anschließend der Fahrbahnbelag zwischen "Am Wettgraben" und Ortsausgang Oswald-Meder-Straße saniert, teilte das Referat des Oberbürgermeisters aus Villingen-Schweninngen mit.

Durch den neuen Kanal kann das Abwasser der gesamten Ortschaft besser entsorgt werden, Dadurch werde das Risiko vor Überflutung verringert.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 5. November, und werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Der Umleitungsverkehr wird örtlich ausgeschildert. Im ersten Abschnitt werden die Kanalbauarbeiten in der Straße "Am Wettgraben" und Pfaffenweiler Straße durchgeführt. Dabei muss die Pfaffenweiler Straße ab der Ampel beim Gasthaus "Löwen" bis einschließlich der Einmündung "Am Wettgraben" voll gesperrt werden. Der gesamte Verkehr wird örtlich über den Überruckweg und die Douglasienstraße umgeleitet. Die betroffenen Firmen im Bereich vom "Am Wettgraben" und Hinterhofen werden über den Feldweg "Entenstraße" mit einem zulässigen Höchstgewicht von 12 Tonnen umgeleitet. Nach etwa vier Wochen wird der Asphalt im "Am Wettgraben" eingebaut und die Einmündung wieder freigegeben.

Die Bushaltestelle Rietheim Löwen kann bereits seit dem 8. Oktober nicht mehr im Linienverkehr angefahren werden und bleibt auch für die Dauer dieser Baumaßnahme gesperrt. Auf Höhe der Ortsverwaltung wird eine Ersatzhaltestelle in der Höchtenstraße eingerichtet. Die Buslinien 80 und 81 der Firma Merz werden durch die Douglasien Straße – Überruckweg – Höchtenstraße umgeleitet. Nach Abschluss der Kanalarbeiten wird die Fahrbahn provisorisch wiederhergestellt, sodass der Verkehr im Winter wieder durch die Pfaffenweiler Straße fahren kann. Nach dem Winter beginnt die Deckenstraßensanierung.

Die Erreichbarkeit der Hauseingänge für den Fußgängerverkehr ist zu jeder Zeit gewährleistet.