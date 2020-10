Aulendorf (sz) - In diesem Jahr gibt es für die Bürgerstiftung Aulendorf beim Jahreskonzert kein besonderes Jubiläum zu feiern. Trotzdem sei das am Sonntag, 11. Oktober, stattfindende Benefizkonzert mit dem Kammerorchester Arcata aus Stuttgart für die Veranstalter etwas Besonderes, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Zum einen bringe der Leiter und Dirigent von Arcata, Patrick Strub, die international bekannte Soloflötistin Gaby Pas-van Riet mit in die katholische Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf. Zum anderen finde das Konzert unter besonderen Bedingungen statt: „Wir möchten trotz Corona ein Stück Normalität, Kunstgenuss, Unterhaltung und ein Stück Miteinander bieten – wenn auch mit dem notwendigen Abstand“, erklärt Klaus Thaler, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Aulendorf. Denn die Sicherheit für die Besucher steht an erster Stelle.

Auftritte in ganz Europa

So dürften lediglich 90 Zuhörer beim Konzert dabei sein. Von den Besucherzahlen gelten die gleichen Regeln wie beim Besuch des Gottesdienstes. „Hier bitten wir alle Konzertbesucher, sich vor allem an die Abstandsregeln zu halten. Wir wollen ein schönes und anspruchsvolles Konzert in Erinnerung behalten“, so Anne Ruile, Vorstandsmitglied. Denn mit Gabi Pas-van Riet bringe Arcata-Dirigent Patrick Strub eine international renommierte Soloflötistin mit Auftritten in ganz Europa, den USA, Japan und im Nahen Osten nach Aulendorf. Ihr Können umfasse dabei das gesamte Konzertrepertoire für Flöte, das im zweiten Stück des Abends gefordert werde – beim Konzertstück für Flöte, Streichorchester und Cembalo von Carl Philipp E. Bach. Diesem Stück voraus gehe das Festivio aus Orient & Occident von dem 1935 geborenen Komponisten Arvo Pärt. Als Finale ertöne in der Pfarrkirche die Serenade für Streichorchester von dem 1927 verstorbenen österreichischen Komponisten und Musikpädagogen Robert Fuchs.

Der Eintritt zum Benefizkonzert, das um 17 Uhr beginnt, ist kostenlos. Denn wie in den vergangenen Jahren auch werde die Gagen der Musikerinnen und Musiker von der Helga-Drews-Stiftung aus Stuttgart übernommen. Allerdings hoffe er sowie die ganze Bürgerstiftung auf viele Spenden. Mit dem Geld würden Vereine, gemeinnützige Institutionen und Organisationen im Stadtgebiet Aulendorf unterstützt. Spendenanträge für das Jahr 2020 können noch bis 23. Oktober an die Bürgerstiftung Aulendorf gestellt werden.