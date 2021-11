Kaminbrand in Nendingen

An einem Wohnhaus in Nendingen hat sich am Mittwochnachmittag ein Kaminbrand entwickelt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen 16 Uhr von einer Bewohnerin des Hauses gemeldet. Es war zu Rauchentwicklung und leichtem Funkenflug gekommen.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Tuttlingen und Nendingen rückten an und brachten den Brand schnell unter Konrolle. Auch ein Schornsteinfeger war involviert. Ursache waren offenbar Rußrückstände, die sich entzündet hatten. Verletzt wurde niemand.