Kamerun vorerst ohne Inter-Star Eto'o

Lienz (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft Kameruns wird sich vorerst weiter ohne Topstar Samuel Eto'o auf die Weltmeisterschaft in Südafrika vorbereiten.

Der 29 Jahre alte Stürmer soll nach dem Gewinn der Champions League mit Inter Mailand erst in der kommende Woche zum Kameruner Kader stoßen. Im Trainingslager in Österreich wird Eto'o damit komplett fehlen. Erst Anfang kommender Woche werde er bei der nächsten Station in Portugal erwartet, bestätigte Teamchef Paul Le Guen. Dort trifft Kamerun am 1. Juni auf die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo. Bei der WM-Endrunde spielen die „unzähmbaren Löwen“ in der Gruppe E gegen Japan, Dänemark und die Niederlande.