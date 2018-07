Linz (dpa) - Kamerun ist im WM-Testspiel gegen Georgien nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie vor 3 500 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Linz endete torlos mit 0:0.

Das Team um Superstar Samuel Eto'o trifft in knapp drei Wochen in seinem ersten WM-Spiel in Südafrika auf Japan. Weitere Gegner in der Gruppe E sind Dänemark und Holland.