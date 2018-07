Kalter Schliersee lässt ALZ nicht zittern

Trotz 14,8 Grad Celsius Wassertemperatur haben sich die Triathleten des ALZ Sigmaringen beim Alpentriathlon nicht beirren lassen. Beiden Teams gelang es, die Saison erfolgreich abzuschließen. Die ALZ-Frauen belegten Rang drei in der Tageswertung und schließen die Saison als Dritte ab, die ALZ-Männer wurden Fünfte – sechster Gesamtrang.

Gezittert wurde auf Sigmaringer Seite trotzdem bis zum Schluss, denn die Frauen konnten nur mit drei Athletinnen an den Start gehen, da Jennifer Zenker beruflich verhindert war und die Ausländerinnen nicht verfügbar waren. So hatten Mignon und Scarlet Vatlach und die junge Hana Kolarova doch erheblichen Druck, unbedingt das Rennen beenden zu müssen, um das Teamresultat zu sichern. Die Geschwister Vatlach überzeugten im letzten Wettkampf des Jahres, besonders Mignon Vatlach bewies als Siebte einmal mehr gute Form. Sie stieg als Dritte aus dem Wasser, fuhr die sechstbeste Radzeit und absolvierte solide die Laufstrecke auf dem wohl schwierigsten Bundesligaterrain Deutschlands über die olympische Distanz. Scarlet Vatlach war nur wenig langsamer und belegte Rang 14; Hana Kolarova wurde 21. Dies reichte der Mannschaft zu Rang drei, vor Riederau und Griesheim. Tagessieger wurde Erlangen (Gesamtrang: 2.) vor dem alten und neuen Meister, Asics-Team Witten. In der Einzelwertung siegte Ricarda Lisk, die deutsche Meisterin vor Svenja Bazlen und Rebecca Robisch wurde.

Gneiting ist zufrieden

In der Männerkonkurrenz (wir berichteten) waren bis auf Olympiasieger Jan Frodeno alle deutschen Stars am Start und bewiesen ihre Spitzenstellung. Deutscher Meister wurde der WM-Zweite Steffen Justus vor Daniel Unger und Maik Petzold. Unger und Justus waren auch maßgeblich daran beteiligt, dass das Hansgrohe-Team Schwarzwald noch die Tageswertung gewann und deutscher Meister wurde. Das Team, das es im kommenden Jahr nicht mehr geben wird, siegte knapp vor Buschhütten und Witten. Vierter wurde sowohl in der Einzelwertung in Schliersee, als auch in der Gesamtwertung das starke Team aus Potsdam. Dahinter landete das ALZ Sigmaringen (Tom Davison, Per Bittner, Alexander Trappiel, Rene Göhler und Dominik Kugler) auf dem fünften Platz. Der jüngste ALZ- Starter, Tom Davison, war gleichzeitig der schnellste: Ständig in der Spitzengruppe zu finden, fiel er erst auf der Laufstrecke etwas ab und wurde 15. Knapp dahinter lag der Vielstarter des ALZ, Per Bittner (22.) vor Alexander Trappiel (25.). Nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung war Rene Göhler (35.). „Angesichts seiner monatelangen Verletzungspause war die Leistung aber verständlich“, sagte ALZ-Sportchef Elmer Gneiting. Dominik Kugler beendete seine erste Bundesligasaison sehr ordentlich und ist nach einer langen Saison wie alle anderen Athleten froh, endlich Pause machen zu können. Teamchef Gneiting war mit den gezeigten Leistungen seiner Teams hochzufrieden. „Der Ausrutscher bei den Männern in Witten hätte nicht sein müssen. Dort hatten wir großes Pech und verspielten den verdienten fünften Gesamtrang.“