Schluss mit milden Herbsttemperaturen und Sonne: Kalte Meeresluft und Dauerregen im Anmarsch

In den nächsten Tagen heißt es in der Region: Regenschirm und Winterjacke nicht vergessen. Wie der Deutsche Wetterdienst für den Südwesten prognostiziert, strömt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht nur kalte Meeresluft vom Westen nach Baden-Württemberg, im südlichen Teil von Oberschwaben ist zudem noch mit Dauerregen zu rechnen.

Hier könnten zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter auf die Region einprasseln. Einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen könnten laut DWD den Dauerregen begleiten.

Am Freitag packen sich die Schwaben dann besser warm ein. Während am Donnerstag noch Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad herrschen, kühlt es sich am Freitag und Samstag graduell ab.

Freitagmorgen ist mit Temperaturen von 4 bis 8 Grad, nachmittags mit 6 bis 11 Grad zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst sieht die Voraussetzungen für Bodenfrost in einigen Gebieten gegeben. In hohen Lagen kann sich der Regen nachts mit Schnee vermischen.

Kalte Luft und Dauerregen

Über den gesamten Freitag kann es zu Schauern kommen, die laut Wetterwarte Süd am Samstag nur noch örtlich auftreten. Der Einstieg ins Wochenende kühlt sich noch einmal um zwei Grad ab: Über den Samstag ist morgens mit 2 bis 5 Grad, nachmittags mit 5 bis 9 Grad zu rechnen. In einigen Gebieten muss mit Nebel und gebietsweise Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Am Sonntagvormittag kann sich das Wetter vorübergehend beruhigen, bevor in der zweiten Tageshälfte voraussichtlich erneut der Regenschirm ausgepackt werden muss. Auch am Sonntag bleibt es kühl.

Generell, so schätzen sowohl der DWD als auch die Wetterwarte Süd, bleiben die Temperaturen im November im Vergleich zu früheren Jahren aber weiterhin mild.

