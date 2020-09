Die Regenerationskalkung der Waldböden ist eine wichtige Strategie zur Anpassung der Wälder in Zeiten der Klimakrise, teilt Forst Baden-Württemberg mit. Der Klimawandel stelle die Wälder derzeit vor besonders große Herausforderungen. Trockenheit, Stürme und Schädlinge stressten die Bäume. Die Wissenschaft sehe in der Bodenversauerung einen weiteren Auslöser für die Waldschäden.

Mit der gezielten Kalkung würden die negativen chemischen Prozesse in Waldböden abgemildert, schreibt die Behörde in einer entsprechenden Mitteilung. In den vergangenen 70 Jahren hätten viele Waldböden durch Luftschadstoffe und Säureeinträge stark gelitten. Intakte Waldböden seien die Lebensgrundlage für gesundes Waldwachstum und für die langfristige Erhaltung der Waldfunktionen äußerst wichtig. Bodenkundler gingen davon aus, dass Bäume in versauerten Böden flacher wurzeln und dort anfälliger für Trockenstress seien. Bei versauerten Böden würden sie daher dringend zur Bodenschutzkalkung raten.

Spezielle Fahrzeuge bringen Kalk aus

Seit rund zehn Jahren würden in Baden-Württemberg zur Bodenschutzkalkung Gemische aus Dolomit, Holzasche und Wasser eingesetzt. Das Material werde mittels speziell ausgerüsteter Fahrzeuge vom Boden aus verblasen. Das gemahlene oder zerkleinerte Gestein erhöhe den pH-Wert der Waldböden, die Sättigung mit wichtigen Nährelementen nehme dadurch wieder zu. Im Ergebnis steige damit die Vielfalt und Häufigkeit von Bodenlebewesen spürbar an, was auch die Kohlenstoffspeicherung in den Böden verbessere.

Ab voraussichtlich Montag, 28. September, findet auf den Staatswaldflächen der Reviere Erbisreute und Vogt im Altdorfer Wald eine Bodenschutzkalkung statt.

Für Waldbesucher ungefährlich

Die zu kalkenden Waldgebiete reichen vom Oberen Tannwald auf der Gemarkung Vogt im Süden bis zum Grunder Wald auf der Gemarkung Wolfegg nördlich der L 317. Je nach Wetterlage werde die Maßnahme rund vier Wochen in Anspruch nehmen. Während der Ausbringungsarbeiten werden die betroffenen Waldbereiche abgesperrt, dadurch könne in dieser Zeit der Waldzutritt teilweise eingeschränkt sein. Der ausgebrachte Naturkalk sei für die Waldbesucher ungefährlich. „Waldbesuchende sollten die Sperrhinweise beachten, denn es ist mit einem erhöhten LKW-Verkehr aufgrund der Materialanlieferungen zu rechnen und es kann ganz schön staubig werden“, wird der zuständige Forstbezirksleiter Bernhard Dingler zitiert. Idealerweise sollte man in diesen Bereichen vor dem nächsten Waldbesuch einen Regenschauer abwarten, der den Kalkstaub vollends in den Boden spült.

Die Planung der Bodenschutzkalkung sei durch Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg erfolgt. Grundlage seien Informationen über den Bodenzustand, ergänzt durch vor Ort entnommene Bodenproben gewesen. Kalkungsempfindliche Bereiche (beispielsweise moorige Flächen) würden für die Bodenschutzkalkung ausgelassen. Die Kalkungsmaßnahmen seien mit der Naturschutz- und Wasserbehörde des Landratsamts Ravensburg abgestimmt.