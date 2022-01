Kalenderblatt 2022: 8. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 08. Januar 2022:

1. Kalenderwoche, 8. Tag des Jahres

Noch 357 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Erhard, Gudula, Severin

HISTORISCHE DATEN

2020 - Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen in Zukunft einen Großteil ihrer royalen Verpflichtungen aufgeben und finanziell unabhängig sein. Das erklärte das Paar in einer Stellungnahme des Buckingham-Palastes.

2017 - Mit sieben Hauptpreisen stellt das Musical „La La Land“ einen Rekord bei den Golden Globes auf. Der Film des jungen Regisseurs Damien Chazelle gewinnt die Auszeichnungen in allen wichtigen Kategorien - nie zuvor gingen so viele Globes an einen Film.

2014 - Als erster prominenter deutscher Fußballer macht der Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich.

2007 - Das Oberlandesgericht Hamburg verurteilt den Marokkaner Mounir El Motassadeq, einen Helfer der Todespiloten des 11. September 2001, wegen Beihilfe zum Mord und Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung zu 15 Jahren Haft.

2004 - Königin Elizabeth II. tauft im britischen Southampton die „Queen Mary 2“, das bis dahin größte, längste und teuerste Passagierschiff der Welt.

1967 - Unter dem Eindruck schockierender Bilder aus dem Vietnam-Krieg gründet Lutz Beisel in einer Stuttgarter Waldorfschule mit 40 Mitstreitern die deutsche Sektion des Kinderhilfswerks terre des hommes (übersetzt: Erde der Menschen).

1952 - Wilhelm Furtwängler wird wieder Leiter der Berliner Philharmoniker. Er hatte das Amt bereits von 1922 bis 1934 inne.

1912 - Eine Gruppe schwarzer Akademiker und Pastoren gründet im südafrikanischen Bloemfontein den South African Native Congress, den späteren African National Congress (ANC).

1297 - Francesco Grimaldi, Mitglied einer Genueser Adelsfamilie, erobert als Mönch verkleidet die Festung auf dem Felsen von Monaco. Er gilt als Begründer der Grimaldi-Dynastie.

GEBURTSTAGE

1992 - Koke (30), spanischer Fußballspieler ( Atlético Madrid)

1972 - Paul Panzer (50), deutscher Comedian und Schauspieler („Invasion der Verrückten“)

1947 - David Bowie, britischer Rocksänger („Heroes“, „Let's Dance“, „China Girl“), gest. 2016

1942 - Stephen Hawking, britischer Mathematiker und Astrophysiker („Eine kurze Geschichte der Zeit“), gest. 2018

1937 - Shirley Bassey (85), britische Sängerin („Goldfinger“, „Big Spender“, „Diamonds are forever“)

TODESTAGE

2017 - Akbar Haschemi Rafsandschani, iranischer Politiker, Staatspräsident 1989-1997, geb. 1934

1642 - Galileo Galilei, italienischer Astronom, Verfechter des heliozentrischen Weltbildes, geb. 1564

© dpa-infocom, dpa:220106-99-612278/2