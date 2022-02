Kalenderblatt 2022: 5. Februar

5. Kalenderwoche, 36. Tag des Jahres

Noch 329 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Adelheid, Agatha, Albuin, Paul

HISTORISCHE DATEN

2007 - „Tagesthemen“-Moderatorin Anne Will soll im September als Nachfolgerin von Sabine Christiansen die politische Talkshow der ARD am Sonntagabend übernehmen, beschließen die ARD-Intendanten.

2002 - Der italienische Senat spricht sich mit überwältigender Mehrheit für ein Ende der Verbannung des ehemaligen Königshauses Savoyen aus.

1982 - Alle Abgeordneten von SPD und FDP sprechen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) das Vertrauen aus. Er hatte im Bundestag zwei Tage zuvor (3.2.) die Vertrauensfrage gestellt.

1962 - Bayern beginnt als erstes Bundesland mit der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung.

1922 - Die Zeitschrift Reader's Digest erscheint erstmals in den USA. DeWitt und Lila Acheson Wallace waren die Gründer.

1917 - Der seit mehr als sechs Jahren wütende Bürgerkrieg in Mexiko, der das Land nach dem Sturz der Diktatur Porfirio Diaz überzog, endet mit der Verkündung einer neuen Verfassung durch Präsident Venustiano Carranza.

1887 - Die Oper „Othello“ von Giuseppe Verdi wird an der Mailänder Scala uraufgeführt.

1852 - Die Eremitage in St. Petersburg wird eingeweiht. In dem ehemaligen Winterpalast der Zaren wird von nun an die Kunstsammlung des russischen Herrscherhauses ausgestellt.

62 - Die Stadt Pompeji am Fuß des Vesuv wird durch ein Erdbeben 17 Jahre vor ihrer völligen Zerstörung schwer beschädigt.

GEBURTSTAGE

1992 - Neymar (30), brasilianischer Fußballspieler, FC Paris Saint-Germain seit 2017

1972 - Mary (50), dänische Kronprinzessin, Ehefrau des dänischen Kronprinzen Frederik

1962 - Jennifer Jason Leigh (60), amerikanische Schauspielerin („The Hateful 8“, „Der Maschinist“, „Road to Perdition“, „Mrs. Parker und ihr lasterhafter Kreis“)

1947 - Benoît Jacquot (75), französischer Filmregisseur (Opernverfilmung „Tosca“, „Marie und Freud“, „Schule des Begehrens“)

1937 - Rolf Seelmann-Eggebert (85), deutscher Journalist, Adelsexperte, TV-Reihe „Königshäuser“, Programmdirektor des NDR-Fernsehens 1982-89

TODESTAGE

1972 - Marianne Craig Moore, amerikanische Schriftstellerin und Dichterin („What Are Years?“, „Nevertheless“), geb. 1887

1947 - Hans Fallada, deutscher Schriftsteller („Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“, „Kleiner Mann - was nun?“, „Jeder stirbt für sich allein“), geb. 1893

© dpa-infocom, dpa:220124-99-825115/2

