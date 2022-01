Kalenderblatt 2022: 29. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Januar 2022:

4. Kalenderwoche, 29. Tag des Jahres



Noch 336 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Aquilin, Poppo, Radegund, Valerius

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca erhält seine Zulassung für die EU. Zuvor waren schon die Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech sowie Moderna zugelassen worden.

2020 - Die deutschen Kohlekraftwerke sollen bis spätestens 2038 alle vom Netz gehen. Die Bundesregierung beschließt nach monatelangen Verhandlungen ein Gesetz, das den Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle schon von 2020 an regelt.

2017 - Ein Vater findet seine zwei Kinder und vier Freunde tot in einer Gartenlaube in Arnstein (Bayern). Die sechs Jugendlichen starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung, verursacht durch einen Stromgenerator.

2015 - Der Bundestag stimmt dem Einsatz von deutschen Soldaten im Nordirak zu, die sich an der Ausbildung kurdischer Soldaten für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat beteiligen sollen.

2009 - Mehr als eine Million Franzosen gehen aus Protest gegen die Wirtschaftspolitik ihres Präsidenten Nicolas Sarkozy auf die Straße.

2002 - US-Präsident George W. Bush bezeichnet den Irak, den Iran und Nordkorea in seiner Rede zur Lage der Nation als „Achse des Bösen“.

1994 - Die österreichische Skiläuferin Ulrike Maier stürzt tödlich bei einer Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen.

1989 - Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in West-Berlin zieht die rechtskonservative Partei „Die Republikaner“ erstmals in ein Landesparlament ein. Der Senat aus CDU und FDP unter Eberhard Diepgen verliert seine Mehrheit. Neuer Regierender Bürgermeister wird im März Walter Momper (SPD).

1972 - Im Fernsehen der DDR geht die erste Ausgabe der Unterhaltungsshow „Ein Kessel Buntes“ auf Sendung. Nach der Wende übernimmt zunächst die ARD Namen und Konzept der Show. 1992 wird sie eingestellt.

GEBURTSTAGE

1962 - Olga Tokarczuk (60), polnische Psychologin und Schriftstellerin („Die Bücher Jakobs“), Nobelpreis für Literatur 2018

1954 - Oprah Winfrey (68), amerikanische Talkmasterin („The Oprah Winfrey Show“)

1952 - Siegmar Mosdorf (70), Deutscher Politiker (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium 1998-2002

1947 - Jochen Sanio (75), deutscher Finanzexperte, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 2002-2011

1892 - Ernst Lubitsch, deutsch-amerikanischer Filmregisseur („Ninotschka“, „Sein oder Nichtsein“), gest. 1947

TODESTAGE

2012 - Oscar Luigi Scalfaro, italienischer Politiker, Staatspräsident 1992-1999, geb. 1918

1962 - Fritz Kreisler, österreichisch-amerikanischer Violinist und Komponist, geb. 1875





