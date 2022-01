Kalenderblatt 2022: 17. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Januar 2022:

3. Kalenderwoche, 17. Tag des Jahres



Noch 348 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Steinbock



Namenstag: Antonius

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der russische Regimekritiker Alexej Nawalny kehrt aus Deutschland nach Moskau zurück. Dort wird er festgenommen und am 2. Februar zu dreieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt. Westliche Länder protestieren. Nawalny hatte sich nach einem Giftanschlag im August 2020 in Deutschland erholt.

2017 - Zum zweiten Mal nach 2003 scheitern die Bundesländer in Karlsruhe mit einem Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD. Die Partei sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu bedeutungslos, urteilt das Bundesverfassungsgericht.

2012 - Der deutsche SPD-Abgeordnete Martin Schulz ist neuer Präsident des Europaparlaments.

2002 - Der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo treibt in der Demokratischen Republik Kongo rund 350.000 Menschen in die Flucht. Im Lavastrom kommen mindestens 80 Menschen ums Leben. Die Stadt Goma wird fast komplett zerstört.

1987 - Der Hoechst-Manager Rudolf Cordes wird in Beirut durch die schiitische Hisbollah entführt. Nach 605 Tagen Geiselhaft wird er am 12.09.1988 wieder freigelassen.

1979 - Bei einer Volksabstimmung in Grönland entscheiden sich 70,1 Prozent der an dem Referendum beteiligten Inselbewohner für die innere Autonomie mit einer eigenen Regierung. Nur die Außen- und Sicherheitspolitik wird weiterhin in Dänemark gemacht.

1977 - Mit Gary Gilmore wird in den USA der erste Häftling nach Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 hingerichtet. Die Todesstrafe war in den USA fast zehn Jahre lang ausgesetzt gewesen.

1962 - Die Ausstrahlung der letzten Folge des sechsteiligen Fernsehkrimis „Das Halstuch“ nach Francis Durbridge fegt in der Bundesrepublik die Straßen leer.

1377 - Mit dem Einzug von Papst Gregor XI. in Rom endet das fast 70-jährige Exil der Päpste im französischen Avignon.

GEBURTSTAGE

1972 - Benno Fürmann (50), deutscher Schauspieler („Nordwand“, „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“)

1962 - Jim Carrey (60), kanadischer Schauspieler („Ace Ventura“, „Die Truman Show“)

1952 - Michael Sommer (70), deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 2002-2014

1942 - Frank Lehmann (80), deutscher TV-Moderator, bekannt geworden durch seine Liveberichterstattung von der Frankfurter Börse

1922 - Betty White, US-amerikanische Schauspielerin, Rolle der Rose in der TV-Sitcom „Golden Girls“, gest. 2021

TODESTAGE

2017 - Franz Burda, deutscher Verleger, geschäftsführender Gesellschafter des Burda-Verlags 1973-86, geb. 1932

2002 - Camilo José Cela, spanischer Schriftsteller („Mrs. Caldwell spricht mit ihrem Sohn“), Literaturnobelpreis 1989, geb. 1916





© dpa-infocom, dpa:220110-99-649979/2