Kalenderblatt 2022: 11. Februar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Februar 2022.

6. Kalenderwoche, 42. Tag des Jahres

Noch 323 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Anselm, Theobert

HISTORISCHE DATEN

2021 - Der FC Bayern München gewinnt in Katar die FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister besiegt den mexikanischen Verein Tigres mit 1:0 und holt sich damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres.

2020 - Nach nur elf Wochen tritt Jürgen Klinsmann völlig überraschend als Chefcoach des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurück.

2010 - Der FDP-Vorsitzende und Vizekanzler Guido Westerwelle löst in der Debatte über Hartz-IV-Bezüge Empörung aus mit dem Satz: „Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand versprich, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel rügt ihren Außenminister daraufhin öffentlich.

2007 - Die deutschen Biathleten erringen bei der Weltmeisterschaft im italienischen Antholz insgesamt elf Medaillen, darunter fünf goldene. Damit sind sie das erfolgreichste Team der Wettkämpfe.

2002 - Papst Johannes Paul II. errichtet gegen den Widerstand der orthodoxen Kirche vier katholische Diözesen in Russland. Die Beziehungen zwischen der römisch-katholischen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche sind wegen katholischer Missionstätigkeit in Russland seit Jahren angespannt.

1990 - Der südafrikanische Widerstandskämpfer und spätere Staatspräsident Nelson Mandela wird nach fast 28 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen.

1982 - In Frankreich macht der Verfassungsrat in letzter Instanz den Weg frei für die Verstaatlichung von 39 Banken, fünf Industriekonzernen und zwei Finanzgesellschaften.

1979 - Im Iran wird der letzte vom Schah ernannte Regierungschef Schapur Bachtiar gestürzt. Der Rundfunk verkündet den Sieg der islamischen Revolution.

1962 - Arthur Lydiard und Colin Kay starten in Auckland, Neuseeland, den ersten Jogging-Klub der Welt. Kurz danach bringt der US-Amerikaner Bill Bowerman die Idee nach einem Besuch aus Neuseeland zurück in seine Heimat und damit in die Welt.

GEBURTSTAGE

1992 - Taylor Lautner (30), amerikanischer Schauspieler („New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde“)

1972 - Kirill Petrenko (50), russischer Dirigent, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker seit 2019

1972 - Lisa Martinek, deutsche Schauspielerin (TV-Serie „Die Heiland - Wir sind Anwalt“), gest. 2019

1962 - Sheryl Crow (60), amerikanische Rocksängerin und Songschreiberin („Shine over Babylon“)

1847 - Thomas Alva Edison, amerikanischer Elektrotechniker und Unternehmer, Erfinder der Glühlampe und Gründer des heutigen Weltkonzerns General Electric, gest. 1931

TODESTAGE

2020 - Joseph Vilsmaier, deutscher Regisseur („Comedian Harmonists“, „Herbstmilch“), geb. 1939

2012 - Whitney Houston, amerikanische Popsängerin („Saving All My Love for You“) und Schauspielerin („Bodyguard“), geb. 1963

