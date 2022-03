Kalenderblatt 2022: 10. März

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. März 2022:

10. Kalenderwoche, 69. Tag des Jahres



Noch 296 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Attala, Ämilian, Gustav, John

HISTORISCHE DATEN

2020 - Das Coronavirus sorgt für den ersten Saisonabbruch im deutschen Profisport: Die Deutsche Eishockey Liga sagt die anstehenden Playoffs ab und kürt 2020 keinen Meister.

2017 - Weil seine Kinder dessen Video-Interview stürmen, wird Korea-Experte Robert Kelly zum Internet-Hit. Während des Live-Gesprächs mit der BBC kommt seine vierjährige Tochter Marion ins Arbeitszimmer getanzt, kurz danach auch Baby James in einem Laufstuhl.

2007 - Islamisten drohen in zwei Videobotschaften mit Anschlägen in Deutschland und der Ermordung deutscher Geiseln im Irak, sollte die Bundeswehr nicht aus Afghanistan abgezogen werden.

2002 - Israel zerstört nach blutigen Attentaten weitgehend den Amtssitz von Palästinenserpräsident Jassir Arafat in Gaza. Bei den Attentaten in Jerusalem und der Küstenstadt Netanja sind am Vortag mindestens 19 Menschen getötet worden.

2000 - Der Neue Markt, das Segment der Deutschen Börse für Technologie-Aktien, erreicht seinen Höchststand: Der Nemax All Share schließt auf einem Allzeithoch von 8559,32 Punkten. Der Nemax 50 steigt im Handelsverlauf auf 9694,07 Punkte. Am nächsten Handelstag beginnt die Talfahrt.

1992 - In Georgien wird der frühere sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse zum Vorsitzenden eines neu gebildeten Staatsrates gewählt. Zuvor hatte der erste frei gewählte Präsident Swiad Gamsachurdia nach einem blutigen Aufstand das Land verlassen.

1990 - Die Deutsche Lufthansa darf erstmals im Linienverkehr über die deutsch-deutsche Grenze in die DDR fliegen.

1967 - Die erste Single von Pink Floyd („Arnold Layne“) erscheint in Großbritannien.

1952 - Der sowjetische Staatschef Josef Stalin macht den drei Westmächten in einer Note ein Angebot über Verhandlungen zur Wiedervereinigung eines neutralen Deutschlands. Die Westmächte gehen mit Billigung der Bundesregierung nicht auf Stalins Angebot ein.

GEBURTSTAGE

1972 - Mark Waschke (50), deutscher Schauspieler (Berliner „Tatort“-Kommissar, „Barbara“)

1957 - Hans-Peter Friedrich (65), deutscher Politiker (CSU), Vizepräsident des Deutschen Bundestages 2017-2021, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft 2013-2014, Bundesinnenminister 2011-2013

1927 - Jupp Derwall, deutscher Fußballtrainer, Bundestrainer 1978-1984, Europameister 1980 und Vize-Weltmeister 1982, gest. 2007

1892 - Arthur Honegger, französisch-schweizerischer Komponist (Szenisches Oratorium „Johanna auf dem Scheiterhaufen“), gest. 1955

1772 - Friedrich Schlegel, deutscher Philosoph und Dichter, gilt als wichtiger Kopf der Frühromantik, gest. 1829

TODESTAGE

2007 - Gerd Jauch, deutscher Fernsehjournalist und TV-Moderator („Wie würden Sie entscheiden? Rechtsfälle im Urteil des Bürgers“), geb. 1924

2007 - Rolf Kalmuczak, deutscher Schriftsteller (Kinderkrimserie „TKKG“) , geb. 1938





