Kalenderblatt 2021: 31. Mai

In Oggelshausen hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach einem Unfall zwischen einem Traktor und einer Harley Davidson ist der Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag in der Klinik verstorben.

Der 79 Jahre alte Biker war mit seiner Harley mit Beiwagen in einer Gruppe Oldtimer-Motorräder gegen 14.30 Uhr in der Tiefenbacher Straße unterwegs. Vor der Motorradgruppe für ein Traktor. Der 73-jährige Fahrer wollte nach links in die Schulstraße abbiegen und zeigte das durch Blinken an.