Kalenderblatt 2021: 30. April

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. April 2021:

17. Kalenderwoche, 120. Tag des Jahres

Noch 245 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Hilda, Pius, Quirin, Wolfhard

HISTORISCHE DATEN

2020 - Die Clubs der Fußball-Bundesligen starten Corona-Tests ihrer Spieler. Vor Wiederaufnahme des Trainings sollen zwei Tests erfolgen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Dies ist Teil eines Konzepts für einen Neustart des Spielbetriebs.

2019 - Japans Kaiser Akihito dankt ab. Er wendet sich ein letztes Mal an seine Nation. Akihito ist seit rund 200 Jahren der erste Kaiser der ältesten Erbmonarchie der Welt, der zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimacht.

2011 - Der jüngste Sohn des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Saif al-Arab al-Gaddafi, kommt bei einem Luftschlag der Nato in Tripolis ums Leben.

2006 - Nach wochenlangen Oppositionsprotesten in Nepal soll das Himalaya-Königreich eine neue Verfassung bekommen. Das Parlament in Kathmandu beschließt einstimmig die Wahl einer verfassunggebenden Versammlung.

2003 - Mehr als 14 Jahre nach dem Anschlag von Lockerbie bekennt sich Libyen offiziell zur Verantwortung für den Tod von 270 Menschen.

2001 - Amerikanische Forscher haben akustische Wellen des Urknalls eingefangen, der vor rund 14 Milliarden Jahren die Geburt des Universums auslöste. Die Aufnahmen gelangen mit Hilfe des Mikrowellen-Observatoriums der Chicagoer Universität am Südpol.

1993 - Ein fanatischer Steffi Graf-Fan verletzt die Tennisspielerin Monica Seles während eines Turniers am Hamburger Rothenbaum mit einem Messer. Erst zwei Jahre später kann Seles ihr Comeback starten.

1991 - Der letzte Trabant rollt in Zwickau vom Band der Sachsenring Automobilwerke direkt ins Automobilmuseum der Stadt.

1916 - Deutschland und Österreich-Ungarn führen im Ersten Weltkrieg als weltweit erste Länder die Sommerzeit ein.

GEBURTSTAGE

1961 - Thomas Schaaf (60), deutscher Fußballtrainer, Werder Bremen 1999-2013

1956 - Lars von Trier (65), dänischer Regisseur („Breaking the Waves“, „Dancer in the Dark)

1946 - König Carl XVI. Gustaf (75), schwedischer König seit 1973

1946 - Sven Nordqvist (75), schwedischer Schriftsteller, Illustrator und Architekt („Pettersson und Findus“)

1911 - Luise Rinser, deutsche Schriftstellerin („Mitte des Lebens“, „Daniela“, „Mirjam“), Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1984 (von den Grünen nominiert), gest. 2002

TODESTAGE

2006 - Paul Spiegel, deutscher Unternehmer, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2006, geb. 1937

1981 - Peter Huchel, deutscher Lyriker („Chausseen, Chausseen“), geb. 1903

