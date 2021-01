Kalenderblatt 2021: 29. Januar

Gleich dreimal in den kommenden vier Wochen müssen die Ravensburg Towerstars auch unter der Woche ran, weil coronabedingt ausgefallene Spiele nachgeholt werden. Freitag, Sonntag, Dienstag heißt somit in der nächsten Zeit der Rhythmus, den Eishockeyspieler bestens aus den Play-offs kennen. Für die Towerstars geht es zunächst am Freitag (19.30 Uhr) gegen den EC Bad Nauheim, am Sonntag (17 Uhr) steht eine Fahrt zu den Tölzer Löwen an, bevor am Dienstag (19.