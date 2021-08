Kalenderblatt 2021: 27. August

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2021:

34. Kalenderwoche, 239. Tag des Jahres



Noch 126 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2020 - In Neuseeland wird der Rechtsextremist, der im März 2019 in Christchurch 51 Menschen in zwei Moscheen erschossen hatte, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt.

2014 - Das Bundeskabinett beschließt die Einführung eines nationalen Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Am 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, soll in Zukunft auch an das Schicksal der deutschen Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs erinnert werden.

2008 - Barack Obama wird als erster schwarzer Kandidat einer großen Partei zur US-Präsidentschaftswahl antreten. Der Parteitag der Demokraten bestimmt ihn per Akklamation zum Kandidaten.

2006 - In Köln startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Menschen mit Behinderung. 16 Nationalteams kämpfen in bundesweit 41 Städten um den Weltmeistertitel. Das Endspiel in Leverkusen gewinnt am 16. September Saudi-Arabien gegen die Niederlande.

2001 - Bei einem gezielten israelischen Raketenangriff wird in Ramallah der Führer der radikalen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), Abu Ali Mustafa, getötet.

1991 - Die Sowjetrepublik Moldawien ruft nach einem entsprechenden Parlamentsbeschluss ihre Unabhängigkeit aus.

1979 - Lord Louis Mountbatten, letzter Vizekönig Indiens und Mitglied des britischen Königshauses, stirbt bei einem Bombenanschlag der IRA auf seiner Jacht vor der Küste Irlands.

1971 - Erstmals öffnet in West-Berlin die Internationale Funkausstellung ihre Pforten für Besucher. 23 Länder aus Ost und West beteiligen sich an der Funk-, Fernseh- und Phonoaustellung, die 1924 als Große Deutsche Funkausstellung gegründet worden war.

1791 - Preußen und Österreich verbünden sich in der „Pillnitzer Deklaration“ zur Unterstützung des französischen Königs Ludwig XVI. gegen das revolutionäre Frankreich.

GEBURTSTAGE

1986 - Sebastian Kurz (35), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 2017-2019 und seit 2020

1957 - Bernhard Langer (64), deutscher Golfer, Kapitän des siegreichen europäischen Ryder-Cup-Teams beim Erdteilkampf gegen die USA 2004, zweimaliger Sieger beim US-Masters in Augusta 1985, 1993

1941 - Césaria Évora, kapverdische Sängerin, „La diva aux pieds nus“ (Die barfüßige Diva), Deutscher Schallplattenpreis für „Café Atlantico“ 1999, gest. 2011

1936 - Hans Scheibner (85), deutscher Kabarettist (ARD-Sendereihen „...scheibnerweise“ und „Nachschlag“)

1901 - Fritz Berg, deutscher Unternehmer, erster Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) 1949-1971, gest. 1979

TODESTAGE

2014 - Benno Pludra, deutscher Schriftsteller, einer der bekanntesten Kinderbuchautoren der DDR („Lütt Matten und die weiße Muschel“, „Reise nach Sundevit“), geb. 1925

1971 - Margaret Bourke-White, amerikanische Fotojournalistin, erste Kriegsberichterstatterin der US-Armee („The Living Dead of Buchenwald“), geb. 1904





