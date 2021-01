Kalenderblatt 2021: 25. Januar

Amira aus Aalen bietet ihre Dienstleistungen online in „Lack, Leder oder Highheels, im Hotel, im Auto und im Büro“ an. Priyaa, den Angaben nach 18 Jahre alt, möchte ihr „Taschengeld“ durch sexuelle Dienstleisungen aufbessern. Jenna aus Lauchheim kann man für 150 Euro die Stunde buchen, eine 49-jährige Ellwangerin bietet zahlungswilligen Herren Besuche bei sich zu Hause an. In Aalen und Heidenheim gibt es jeweils ein Bordell, in Schwäbisch Gmünd verkaufen Frauen ihre Körper in Wohnungsbordellen.